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Депутаты Заксобрания в первом чтении одобрили проект бюджета Прикамья на 2023 год
В трехлетней перспективе Прикамье продолжит реализацию всех национальных проектов, также заложено финансирование всех региональных государственных программ. Расходная часть бюджета сохраняет социальную направленность. На соответствующие программы запланировано 70% средств казны.
Наибольшие финансовые вложения запланированы на образование, здравоохранение и социальную поддержку. Ранее в рамках публичных слушаний правительство анонсировало планы по строительству 24 школ на 14 тысяч мест, строительству и ремонту объектов здравоохранения в рамках модернизации первичного звена. Также продолжится финансирование региональных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», направленных на поддержку медицинских кадров в сельских территориях. Кроме этого, заложены средства на переоснащение медицинских организаций для развития кардиологической и онкологической служб.
Так называемый бюджет развития региона увеличится на 39% по сравнению с прошлым годом. Дорожный фонд Прикамья на период до 2025 года составит порядка 84,7 млрд рублей. Эти средства направят на строительство и ремонт региональных и местных дорог. Также увеличивается объем средств на реализацию адресной инвестиционной программы. На главные стройки региона только в следующем году будет направлено 31,1 млрд рублей, сообщили в Законодательном Собрании Пермского края.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2022
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