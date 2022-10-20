Депутаты Заксобрания в первом чтении одобрили проект бюджета Прикамья на 2023 год

Депутаты Законодательного Собрания в первом чтении одобрили проект регионального бюджета Прикамья на 2023 год и плановый период 2024-25 годы. Согласно проекту, доходная часть бюджета региона в следующем году впервые превысит отметку в 200 млрд. рублей. Доходы краевой казны в 2023 году составят 214,4 млрд рублей, а расходы – 241,2 млрд рублей. Дефицит в следующем году составит 13,6% к объему доходов казны, что не превышает предельный размер, установленный федеральным Бюджетным кодексом. К 2025 году планируется его сокращение до 8,5%.В трехлетней перспективе Прикамье продолжит реализацию всех национальных проектов, также заложено финансирование всех региональных государственных программ. Расходная часть бюджета сохраняет социальную направленность. На соответствующие программы запланировано 70% средств казны.Наибольшие финансовые вложения запланированы на образование, здравоохранение и социальную поддержку. Ранее в рамках публичных слушаний правительство анонсировало планы по строительству 24 школ на 14 тысяч мест, строительству и ремонту объектов здравоохранения в рамках модернизации первичного звена. Также продолжится финансирование региональных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», направленных на поддержку медицинских кадров в сельских территориях. Кроме этого, заложены средства на переоснащение медицинских организаций для развития кардиологической и онкологической служб.Так называемый бюджет развития региона увеличится на 39% по сравнению с прошлым годом. Дорожный фонд Прикамья на период до 2025 года составит порядка 84,7 млрд рублей. Эти средства направят на строительство и ремонт региональных и местных дорог. Также увеличивается объем средств на реализацию адресной инвестиционной программы. На главные стройки региона только в следующем году будет направлено 31,1 млрд рублей, сообщили в Законодательном Собрании Пермского края.