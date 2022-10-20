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В Перми капитально отремонтируют участок улицы Петропавловской

В Перми капитально отремонтируют участок улицы Петропавловской. Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», работы ведутся на участке от улицы Попова до улицы Куйбышева в районе 68-го квартала эспланады. Планируемый срок окончания ремонта – июнь 2023 года.
В соответствии с графиком производства работ подрядная организация уже выполнила работы по замене бортового камня на участке от улицы Куйбышева до улицы Осинской по правой стороне дороги со стороны эспланады, подготовлено основание новой остановочной площадки в районе пересечения улиц Петропавловской и Осинской. Также идёт подготовка к снятию старого асфальтобетонного покрытия проезжей части для последующей укладки нового покрытия.
В рамках капитального ремонта улицы Петропавловской предусмотрен целый комплекс работ: ремонт колодцев дождевой канализации, замена бортового камня, покрытий проезжей части и тротуаров, замена опор наружного освещения и светофорных объектов, устройство нового остановочного пункта на улице Осинской. Также будет выполнено устройство кабельной канализации, чтобы убрать в неё провода. Это позволит освободить центральную улицу от визуального мусора. Улицу Петропавловскую в районе городской эспланады обновляют к 300-летию Перми.

Опубликовано: 20.10.2022 в 16:30 в рубрике - Вести Пермь

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← Депутаты Заксобрания в первом чтении одобрили проект бюджета Прикамья на 2023 год

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