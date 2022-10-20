С начала года в Перми похищено около 750 крышек с колодцев. Как сообщили в пресс-службе компании "Новогор-Прикамье", больше всего похищено крышек с колодцев в Кировском (165 штук), Свердловском (107), Мотовилихинском (89), Орджоникидзевском (222) и Дзержинском (79) районе. По данным диспетчерской, с водопроводных колодцев было украдено 195 крышек, с канализационных – 550.На сегодня практически все эти колодцы – более 700, приведены в нормативное состояние, то есть по каждой из заявок выполнены работы по замене крышки либо полной замене люка с крышкой. Восстановление одного колодца «НОВОГОРу» обходится как минимум в 50 000 рублей. Остальные люки огорожены, закрыты нестандартными крышками – металлическими/деревянными щитами. Работы по их восстановлению будут выполнены в ближайшее время. Если колодец не относится к сетям, которые обслуживает «НОВОГОР», информация б открытом люке передается в соответствующие службы.Для предотвращения краж в компании принято решение закупать и устанавливать чугунные люки только с шарнирным механизмом – такую крышку сложнее снять.