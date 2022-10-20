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«Лампочка Яблочкова». В пермском сквере устанавливают новый арт-объект
На сегодняшний день в сквере уже выполнена большая часть работ по благоустройству: закончен монтаж резинового покрытия для будущей детской площадки, завершается укладка тротуарной плитки и устройство закладных элементов освещения. Подрядная организация приступила к высадке зелёных насаждений. В сквере планируется высадить саженцы лиственных и хвойных пород деревьев, а также живую изгородь для зонирования пространства. Позже здесь будут установлены малые архитектурные формы и детская площадка.
Строительство сквера идет по графику, завершение работ запланировано на 2023 год.
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