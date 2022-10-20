В Березниках введены в эксплуатацию еще два дома на 238 семей

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Березники, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход строительства ЖК «Любимов». Здесь введены в эксплуатацию еще два 17-этажных дома по ул. Геннадия Братчикова, 4 и 8 – оба рассчитаны на 119 квартир. Соответствующие разрешения были выданы Управлением архитектуры и градостроительства администрации города. В ближайшее время в новостройки начнут заселяться семьи, чье жилье признано непригодным из-за техногенной аварии.На сегодняшний день в ЖК «Любимов» заселяются 23 дома, шесть из них сданы в прошлом году, четыре – в этом. В новый микрорайон уже переехали более 11 тыс. человек – это 4,9 тыс. семей. Заказчиком строительства выступает Корпорация развития Пермского края (КРПК). Как сообщил Гендиректор корпорации Алексей Бураков, на текущий момент продолжается строительство шести оставшихся домов, завершить его планируется в этом году. Это позволит переселить еще более 3 тыс. человек (1,2 тыс. семей).