В Березниках введены в эксплуатацию еще два дома на 238 семей

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На сегодняшний день в ЖК «Любимов» заселяются 23 дома, шесть из них сданы в прошлом году, четыре – в этом. В новый микрорайон уже переехали более 11 тыс. человек – это 4,9 тыс. семей. Заказчиком строительства выступает Корпорация развития Пермского края (КРПК). Как сообщил Гендиректор корпорации Алексей Бураков, на текущий момент продолжается строительство шести оставшихся домов, завершить его планируется в этом году. Это позволит переселить еще более 3 тыс. человек (1,2 тыс. семей).
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