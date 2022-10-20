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За сутки коронавирусом заболел 331 житель Прикамья
Новые случаи заболевания диагностированы в следующих территориях края: в Перми, Чайковском, Березниках, Краснокамске, Пермском, Чернушинском, Верещагинском, Бардымском, Суксунском, Кудымкарском, Юсьвинском, Кунгурском, Куединском, Губахинском, Нытвенском, Сивинском, Соликамском, Ильинском, Осинском, Чердынском, Березовском, Гайнском, Кочевском, Ординском, Уинском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 022 человека.
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