Коловратки, рачки и усатый голец. В Перми экологи обследовали реку Иву

В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми сообщили, что в рамках экологического обследования реки Ивы была проведена оценка биологического разнообразия водных сообществ и экологического состояния разных участков реки.Всего в видовом составе зоопланктона Ивы в 2022 году выявлено 15 видов, в том числе 7 видов коловраток, 5 видов ветвистоусых и 3 вида веслоногих рачков. В бентофауне реки Ивы за летний период зарегистрировано 11 видов и форм, принадлежащих к 7 группам донных беспозвоночных. Наиболее разнообразно представлены личинки комаров-звонцов Chironomidae и малощетинковые черви Oligochaeta.Ихтиологические обследования в русловых участках на всем протяжении реки показали, что в Иве встречается один вид – усатый голец. В верховьях реки также встречается ещё один короткоцикловый вид – речной гольян. В пруду «Чёрное озеро» на реке Большой Иве обитают речной гольян, верховка, золотой карась, серебряный карась и усатый голец. В низовья реки Ивы подтверждены временные заходы окуня, плотвы и уклейки из Камы.По итогам проведенного экологического обследования реки определены основные факторы негативного влияния на состояние водного объекта и предложены мероприятия по поддержанию биологического разнообразия долины реки Ивы, улучшению её экологического состояния.Учёные ПГНИУ рекомендовали рассмотреть вопрос создания в междуречье рек Большой и Малой Ивы особо охраняемой природной территории. Данная ООПТ обязательно должна включать пруд «Черное озеро» на реке Большой Иве.Река Ива является левым притоком Камы длиной 10,5 км и площадью водосбора 25,4 кв. километров. Она протекает по территориям Свердловского и Мотовилихинского районов города Перми и образуется от слияния двух рек – Большой и Малой Ивы, которое происходит на расстоянии около 6 км от устья, выше места перехода улицы Старцева в улицу Уинскую.