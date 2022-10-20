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Коловратки, рачки и усатый голец. В Перми экологи обследовали реку Иву
Ихтиологические обследования в русловых участках на всем протяжении реки показали, что в Иве встречается один вид – усатый голец. В верховьях реки также встречается ещё один короткоцикловый вид – речной гольян. В пруду «Чёрное озеро» на реке Большой Иве обитают речной гольян, верховка, золотой карась, серебряный карась и усатый голец. В низовья реки Ивы подтверждены временные заходы окуня, плотвы и уклейки из Камы.
По итогам проведенного экологического обследования реки определены основные факторы негативного влияния на состояние водного объекта и предложены мероприятия по поддержанию биологического разнообразия долины реки Ивы, улучшению её экологического состояния.
Учёные ПГНИУ рекомендовали рассмотреть вопрос создания в междуречье рек Большой и Малой Ивы особо охраняемой природной территории. Данная ООПТ обязательно должна включать пруд «Черное озеро» на реке Большой Иве.
Река Ива является левым притоком Камы длиной 10,5 км и площадью водосбора 25,4 кв. километров. Она протекает по территориям Свердловского и Мотовилихинского районов города Перми и образуется от слияния двух рек – Большой и Малой Ивы, которое происходит на расстоянии около 6 км от устья, выше места перехода улицы Старцева в улицу Уинскую.
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