«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
06.10.2022 в 09:20
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.10.2022
То дождь, то снег: температурные качели в Прикамье ожидаются до конца октября
Полицейским удалось пресечь сбыт особо крупной партии наркотиков и ликвидировать канал поставки
Половина мобилизованных прикамцев уже оформили документы на выплаты
Возле здания краевого управления МЧС установили раритетный пожарный автомобиль
Пожарная безопасность заброшенных и расселенных зданий – дело общее!
В Прикамье задержан телефонный мошенник, обманывавший людей по схеме «Ваш родственник попал в беду»
За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 415 человек
Чьи выпускники самые востребованные?
В 2022 году в Прикамье открыли три лыжероллерные трассы
В Перми создадут специальное учреждение для сноса расселённых аварийных домов
В Перми подвели итоги транспортной реформы
В Елань и Тюмень отправились специалисты Министерства социального развития края
Денежная выплата и адресная помощь. Край поддержит семьи мобилизованных
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.10.2022
Пермский школьник отправится на Международную выставку юных изобретателей
Многодетных мобилизованных пермяков начали отпускать домой
В субботу состоится день открытых дверей для будущих участников проекта «Профессионалитет»
Как будет действовать новый закон о кредитных каникулах для мобилизованных
В Перми с начала года предоставлено 54 квартиры для детей-сирот
Документалисты оцифровали уникальную пермскую кинохронику
В Перми выбрали "Лучшую читающую семью Прикамья"
С территории возле долгостроя «Компаунд Живаго» начали вывозить старые покрышки
Подведены итоги XV Всероссийского конкурса "Виват, кадет!"
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Чьи выпускники самые востребованные?
В Перми подвели итоги транспортной реформы
В Елань и Тюмень отправились специалисты Министерства социального развития края
Денежная выплата и адресная помощь. Край поддержит семьи мобилизованных
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.10.2022
Документалисты оцифровали уникальную пермскую кинохронику
В Перми выбрали "Лучшую читающую семью Прикамья"
С территории возле долгостроя «Компаунд Живаго» начали вывозить старые покрышки
Подведены итоги XV Всероссийского конкурса "Виват, кадет!"
Житель ДНР разыскивает военнослужащего из Перми
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