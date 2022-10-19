Чьи выпускники самые востребованные?
18-е место занял Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 22-е место - Пермская государственная фармацевтическая академия, 40-е место занял Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова; 263-е место - Пермский государственный национальный исследовательский университет; 372-е - Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера.
В пятёрку лучших вузов страны вошли НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет «Синергия», СПбПУ и МГУ им. М.В. Ломоносова.
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