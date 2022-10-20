В правительстве уточнили информацию о разовых выплатах по 100 тысяч рублей мобилизованным

На заседании правительства прозвучало уточнение о выдаче по 100 тысяч рублей призванным резервистам. Деньги будут перечисляться в течение пяти дней после отбытия из учебной части в воинское подразделение."Ориентируемся только на списки мобилизованных и направленных в зону СВО, а этой информацией обладают военкоматы, поэтому обращаю ваше внимание ещё раз, чтобы не было никакой волокиты, чтобы была четкость предоставления информации. Военкому надо сотрудничать с правительством, коллегами, профильными министерствами и нам эту информация отдавать своевременно, чтобы мы то обязательство, которое приняли на себя, о своевременных выплатах исполнили чётко, как и договаривались", - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.