В правительстве уточнили информацию о разовых выплатах по 100 тысяч рублей мобилизованным
"Ориентируемся только на списки мобилизованных и направленных в зону СВО, а этой информацией обладают военкоматы, поэтому обращаю ваше внимание ещё раз, чтобы не было никакой волокиты, чтобы была четкость предоставления информации. Военкому надо сотрудничать с правительством, коллегами, профильными министерствами и нам эту информация отдавать своевременно, чтобы мы то обязательство, которое приняли на себя, о своевременных выплатах исполнили чётко, как и договаривались", - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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