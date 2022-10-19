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В Перми подвели итоги транспортной реформы

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Итоги завершения в Перми транспортной реформы обсудили на специальном круглом столе. Местом для его проведения выбрали муниципальный автопарк. Участниками стали городские депутаты, перевозчики, представители администрации и общественности. На повестку вынесли сразу несколько вопросов.Эдуард Хайруллин, первый заместитель главы администрации Перми: "Первое – мы хотели бы подвести итоги транспортной реформы. Во втором вопросе мы хотели бы проговорить с депутатами, с представителями общественности, с перевозчиками, которые здесь присутствуют, вопросы изменения условий муниципальных контрактов, и третий вопрос - экономический, об экономически обоснованном тарифе".
Заявлено, что благодаря реформе в городе существенно обновился подвижной состав, по улицам курсирует более 700 новых автобусов. Что касается экономического состояния отрасли, сейчас в департаменте транспорта говорят про достаточно стабильные показатели.
Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Как количество перевозимых пассажиров, так и доходов, и что самое главное - наши расходы не выходят за рамки тех показателей, которые мы наметили на старте реформы. В среднем бюджет дотирует только 28 процентов расходов от всей потребности на отрасль. Мы считаем, что это неплохой показатель".


Опубликовано: 19.10.2022 в 09:37 в рубрике - Вести Пермь

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