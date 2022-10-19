← Денежная выплата и адресная помощь. Край поддержит семьи мобилизованных
В Елань и Тюмень отправились специалисты Министерства социального развития края
Чтобы правильно составить все необходимые документы на единовременные выплаты мобилизованным, в Елань и Тюмень отправились специалисты Министерства социального развития края. Вместе с ними находятся и юристы, которые готовы оказать помощь в оформлении кредитных каникул и решении любых других правовых вопросов. Алгоритм действия уже отработан.
Альберт Марданов, первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края: "Нами совместно с Министерством экономического развития и Центральным банком были разработаны доверенности, которые будут бесплатно заполняться нашими юристами совместно с мобилизованными, на основании которых семьи мобилизованных смогут получить реструктуризацию долга, смогут получить кредитные каникулы, оформить дополнительную кредитную карту и решить свои банковские вопросы".
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Денежная выплата и адресная помощь. Край поддержит семьи мобилизованных
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.10.2022
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