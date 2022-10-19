Денежная выплата и адресная помощь. Край поддержит семьи мобилизованных

По 100 тысяч рублей в качестве единовременной поддержки получат все мобилизованные жители Прикамья. Такое решение озвучил губернатор Дмитрий Махонин. Более того, будет организована адресная помощь каждой семье призванного военнослужащего.

Пока мама на смене, с первоклассницей Аней сидит бабушка Надежда Суменкова. После того как папа был мобилизован и отправился в учебный центр Тюмени, встал вопрос источника дохода. На первых порах помогла материальная помощь от службы соцзащиты.Надежда Суменкова: "Мы вместе, потому что кто кроме матери поддержит дочь? Ей было тяжело и в психологическом плане. Сейчас с божьей помощью, с помощью социальных работников".

А вот Марина Прокофьева, у которой муж также сейчас находится в Тюмени, для начала получила продуктовый набор. Куда более действенным оказалось помощь в устройстве в детский сад младшей дочери Марии. Девочке только-только исполнилось полтора года.

Марина Прокофьева: "Написали заявление, нам предоставили место, сейчас проходим медкомиссию. После устройства в детский сад планирую выход на работу. Там, думаю, будет полегче".

Только в одном Краснокамске за помощью в органы соцзащиты обратились уже 44 семьи мобилизованных. Кому-то нужна психологическая поддержка, кому-то помочь заготовить дров на зиму. По поручению губернатора Дмитрия Махонина, эта работа усилена.

Игорь Быкариз, глава администрации Краснокамского городского округа: "Для нас самое важное было сразу организовать межведомственное взаимодействие, потому что у нас достаточно много служб, которые могут отвечать, могут помогать".

Один из важных элементов – психологическая помощь. Для этого в Краснокамске, например, есть центр «Компас». Обратиться за консультацией сюда можно в любое время, но один день в неделю – среда – здесь отдан полностью для работы с семьями мобилизованных.

В каждом округе сегодня уже работает своя комиссия для помощи семьям мобилизованных. Вопросы стараются решить на местах.

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Для нас очень важно относится к этому вопросу серьезно, внимательно, без формализма, поэтому на каждой территории работает межмуниципальная межведомственная комиссия, на которую выносятся все вопросы, выносятся оперативно".

Параллельно работают и общественные организации, создана система быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край». По телефону 122 обратиться можно по любому вопросу.

Лилия Ширяева, председатель правления Пермского краевого совета женщин: "Просим каждую семью мобилизованного, которая в чем-то нуждается, обратиться либо к своему социальному участковому, либо в свою администрацию".

Окончательно решился вопрос и с подъемными. Каждый мобилизованный житель Прикамья получит из регионального бюджета по сто тысяч рублей.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Почему 100 тысяч, потому что добровольцам из добровольческого отряда «Молот» так же по 100 тысяч было выплачено. Мы считаем, что здесь эта сумма должна быть не меньше. Но я хочу сказать, что на самом деле мы эти социальные выплаты будем догонять. Сумма будет в конечном итоге больше 100 тысяч, мы понимаем это исходя из поддержки помощи семьям".

А пока 7-летняя Аня каждый день созванивается с папой и готовится отправить ему первое бумажное письмо с подарком.