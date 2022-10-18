«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.10.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
06.10.2022 в 09:20
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.10.2022
Пермский школьник отправится на Международную выставку юных изобретателей
Многодетных мобилизованных пермяков начали отпускать домой
В субботу состоится день открытых дверей для будущих участников проекта «Профессионалитет»
Как будет действовать новый закон о кредитных каникулах для мобилизованных
В Перми с начала года предоставлено 54 квартиры для детей-сирот
Документалисты оцифровали уникальную пермскую кинохронику
В Перми выбрали "Лучшую читающую семью Прикамья"
С территории возле долгостроя «Компаунд Живаго» начали вывозить старые покрышки
Подведены итоги XV Всероссийского конкурса "Виват, кадет!"
Житель ДНР разыскивает военнослужащего из Перми
Мобилизованные жители Прикамья рассказали губернатору о проблемах, требующих решения
Жители Перми могут подать заявление на присвоение спортивного разряда в МФЦ
Стоимость билетов на прямой рейс "Пермь-Минск" начинается от 8799 рублей
Зелёный атлант. В Перми найдена сосна-великан
Живая нить. В Прикамье презентовали альбом-каталог, посвященный коми-пермяцкой вышивке
Еще в пяти школах Прикамья откроются профильные медицинские классы
В Пермь привезли православные святыни
В микрорайоне Ива обнаружена огромная свалка старых автомобильных покрышек
В микрорайоне Крым горел частный дом
В Прикамье планируют повысить собираемость транспортного налога
Губернатор посетил с рабочим визитом Нытвенский и Очёрский городские округа
На этой неделе в Перми работает 3 мобильных пункта вакцинации
Пермяки могут принять участие в геральдическом диктанте
В рамках «Российской экологической недели» в Перми прошёл субботник
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Документалисты оцифровали уникальную пермскую кинохронику
В Перми выбрали "Лучшую читающую семью Прикамья"
С территории возле долгостроя «Компаунд Живаго» начали вывозить старые покрышки
Подведены итоги XV Всероссийского конкурса "Виват, кадет!"
Житель ДНР разыскивает военнослужащего из Перми
Мобилизованные жители Прикамья рассказали губернатору о проблемах, требующих решения
Жители Перми могут подать заявление на присвоение спортивного разряда в МФЦ
В Прикамье планируют повысить собираемость транспортного налога
Губернатор посетил с рабочим визитом Нытвенский и Очёрский городские округа
В рамках «Российской экологической недели» в Перми прошёл субботник
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