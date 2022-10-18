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С территории возле долгостроя «Компаунд Живаго» начали вывозить старые покрышки
Радик Назаров, начальник отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района города Перми: "Собственник здесь не осуществляет складирование и сбор покрышек, а наоборот осуществляет зачистку территории. Покрышки все утилизируются на специальные полигоны, 4-й класс опасности, который требует специальной утилизации".
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