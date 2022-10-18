Подведены итоги XV Всероссийского конкурса "Виват, кадет!"

В пермском Доме офицеров торжественно завершился 15-й Всероссийский конкурс "Виват, кадет!" В этом году в нем приняли участие 18 команд со всей страны. Были награды для самого сильного и быстрого, определили лучшего метателя гранаты и даже танцора.Команда из Ижевска четко выполняет приказы капитана Захара Сутягина. К фестивалю «Виват, кадет!» ребята готовились серьезно. Даже несмотря на травму, прошли все испытания добросовестно.Захар Сутягин: "Когда мы проводили курс силовых упражнений, я потянул ногу, и в этот день была полоса препятствий, я пробежал через боль".Позади четыре дня испытаний, смотр строя и песни, многоборье, плавание, творческие конкурсы, в том числе и кадетский бал.Традиционной площадкой для проведения 15-го всероссийского фестиваля в год 290-летия российского кадетского образования стал Пермский кадетский корпус. Торжественное закрытие перенеслось в Пермский Дом офицеров.На закрытии «Виват, кадет!» собрались все 18 команд, в каждой по 10 человек. География участников обширная. Приехали ребята и совсем издалека - из Хабаровска и Якутска.Номинаций немало. Ребят отметили как командами, так и отдельно. Были награды для самого сильного и быстрого кадета, выделили лучшего метателя гранаты, танцора. К примеру, лучшим стрелком стал Михайленко Никита из Татарстана.Главная цель фестиваля, организованного администрацией Перми — возрождение лучших традиций прошлого. С поздравлениями перед кадетами выступил глава Перми Алексей Дёмкин.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Вы, нося форму, получая это образование, являетесь теми людьми, для которых Отечество несется в сердце. Вы любите свою Родину и никогда не дадите ее в обиду".Под бурные аплодисменты объявили и абсолютных победителей. 3-е место завоевала кадетская школа-интернет из Алтая, 2-е - кадетский корпус имени Пожарского из Владимирской области. Почетное, первое, взяла Пермь - кадетский корпус имени Суворова. Свои лучшие творческие номера на гала-концерте показали все команды.