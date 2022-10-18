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Подведены итоги XV Всероссийского конкурса "Виват, кадет!"
Захар Сутягин: "Когда мы проводили курс силовых упражнений, я потянул ногу, и в этот день была полоса препятствий, я пробежал через боль".
Позади четыре дня испытаний, смотр строя и песни, многоборье, плавание, творческие конкурсы, в том числе и кадетский бал.
Традиционной площадкой для проведения 15-го всероссийского фестиваля в год 290-летия российского кадетского образования стал Пермский кадетский корпус. Торжественное закрытие перенеслось в Пермский Дом офицеров.
На закрытии «Виват, кадет!» собрались все 18 команд, в каждой по 10 человек. География участников обширная. Приехали ребята и совсем издалека - из Хабаровска и Якутска.
Номинаций немало. Ребят отметили как командами, так и отдельно. Были награды для самого сильного и быстрого кадета, выделили лучшего метателя гранаты, танцора. К примеру, лучшим стрелком стал Михайленко Никита из Татарстана.
Главная цель фестиваля, организованного администрацией Перми — возрождение лучших традиций прошлого. С поздравлениями перед кадетами выступил глава Перми Алексей Дёмкин.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Вы, нося форму, получая это образование, являетесь теми людьми, для которых Отечество несется в сердце. Вы любите свою Родину и никогда не дадите ее в обиду".
Под бурные аплодисменты объявили и абсолютных победителей. 3-е место завоевала кадетская школа-интернет из Алтая, 2-е - кадетский корпус имени Пожарского из Владимирской области. Почетное, первое, взяла Пермь - кадетский корпус имени Суворова. Свои лучшие творческие номера на гала-концерте показали все команды.
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