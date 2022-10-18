В Перми выбрали "Лучшую читающую семью Прикамья"

В Перми подвели итоги ежегодного конкурса "Лучшая читающая семья Прикамья". В финал нынче вышли 10 команд. Они демонстрировали свои увлечения, на основе книг создавали различные викторины, головоломки и исполняли собственные песни. Коми-пермяцкой колыбельной больше 80 лет говорит Галина Васильевна — бабушка семьи Ильиных из Косинского округа. Родовую песню вместе с дочерью и внуками представила на конкурсе «Лучшая читающая семья Прикамья».Галина Исыпова: "Приучать к книжкам надо именно с раннего детства, когда только начинает ребенок садиться на коленки. И уже книжки-малышки, песенки-прибаутки попеть. А когда ребенок подрастает — книжки-самоделки".Это финал краевого конкурса, организованный детской библиотекой имени Кузьмина при поддержке краевого Министерства культуры. В этом году мероприятие впервые проходит в стенах художественной галереи.Маргарита Урих, директор Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина: "Мы очень любим это учреждение, они известны по всему миру, и с нами тоже сотрудничают. Несколько раз работы галереи выставлялись в библиотеке Кузьмина".В этом году в финал вышли 10 семей. Цель конкурса — популяризация золотой коллекции детской литературы. Участники делились своими увлечениями, традициями, исполняли собственные песни. На основе книг создавали викторины и головоломки.За 20 лет проведения конкурса участие в нем приняли больше 2000 семей. Задача заключается не в том, чтобы прочитать как можно больше книг, а на их основе сделать своё исследование.Вот многодетная семья Масалкиных из Краснокамска. Читают здесь и родители, и сыновья. В число призеров им удалось попасть за счет уникального исследования. С помощью книг доказали, что пельмени, по их мнению, родом из Прикамья.Лев Масалкин: "Используя эту книгу, начали делать доказательства, почему мы именно спорим с удмуртами — почему родина пельменей — не Удмуртия, а Пермь".Все финалисты получили памятные подарки, свободный доступ в электронную библиотеку пермской «Кузьминки» и бесплатную экскурсию по художественной галерее.Самой читающей семьей Пермского края стали Ильины из Косинского округа. В подарок они получили эксклюзивные издания книг.