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В Перми выбрали "Лучшую читающую семью Прикамья"
Галина Исыпова: "Приучать к книжкам надо именно с раннего детства, когда только начинает ребенок садиться на коленки. И уже книжки-малышки, песенки-прибаутки попеть. А когда ребенок подрастает — книжки-самоделки".
Это финал краевого конкурса, организованный детской библиотекой имени Кузьмина при поддержке краевого Министерства культуры. В этом году мероприятие впервые проходит в стенах художественной галереи.
Маргарита Урих, директор Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина: "Мы очень любим это учреждение, они известны по всему миру, и с нами тоже сотрудничают. Несколько раз работы галереи выставлялись в библиотеке Кузьмина".
В этом году в финал вышли 10 семей. Цель конкурса — популяризация золотой коллекции детской литературы. Участники делились своими увлечениями, традициями, исполняли собственные песни. На основе книг создавали викторины и головоломки.
За 20 лет проведения конкурса участие в нем приняли больше 2000 семей. Задача заключается не в том, чтобы прочитать как можно больше книг, а на их основе сделать своё исследование.
Вот многодетная семья Масалкиных из Краснокамска. Читают здесь и родители, и сыновья. В число призеров им удалось попасть за счет уникального исследования. С помощью книг доказали, что пельмени, по их мнению, родом из Прикамья.
Лев Масалкин: "Используя эту книгу, начали делать доказательства, почему мы именно спорим с удмуртами — почему родина пельменей — не Удмуртия, а Пермь".
Все финалисты получили памятные подарки, свободный доступ в электронную библиотеку пермской «Кузьминки» и бесплатную экскурсию по художественной галерее.
Самой читающей семьей Пермского края стали Ильины из Косинского округа. В подарок они получили эксклюзивные издания книг.
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