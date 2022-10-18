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Житель ДНР разыскивает военнослужащего из Перми
Григорий Фильчак: "Хотел бы найти Сергея из Перми, солдат российской армии. Если бы не он, я бы в живых не остался. Он всю ночь надо мной. Малейшее движение – чувствовал, что по спине течет кровь. Месяц рана не заживала, и зашить не могли. Глубокая рана была, пробиты легкие".
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