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Мобилизованные жители Прикамья рассказали губернатору о проблемах, требующих решения
Денис: "Жить есть где, одеть одели, есть, конечно, какие-то нюансы".
Для того чтобы обсудить, что нужно здесь, чем можно помочь родственникам - Дмитрий Махонин приехал в Елань.
"Какая у нас будет экипировка, именно в плане бронезащиты, если будет у вас возможность, уточните. Пускай доведут до личного состава у нас!"
Много вопросов связано с кредитными каникулами и помощи семьям тех, кого призвали. Учитывая обстоятельства, разговоры такого плана более чем серьёзны, что называется без купюр. Теперь главное - чтобы обратная связь работала.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Будет обращено внимание Министерства социального развития Пермского края на то, чтобы каждой семье была оказана адресная помощь, чтобы социальные службы максимально внимательно относились к заявлениям и обращениям семей".
После Елани губернатор отправился в Тюмень, где точно так же находятся мобилизованные пермяки. Общение с командирами и бойцами прошло на полигоне, потому что подготовка идёт плотно.
Как проходит подготовка, можно увидеть, не раскрывая всех тонкостей и нюансов. Военные показали часть обучения тех, кому предстоит выполнять боевую задачу. Нашлось время и для разговора.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы сюда приехали откровенно говорить о проблемах, которые есть".
Точно так же во время общения Дмитрий Махонин рассказал пермякам, что сообщать о проблемах могут не только сами бойцы, но и их родственники, обращаться можно в региональное Министерство социального развития.
Итог каждый встречи - договорённость отработать все обращения, кроме того, все, кто не успел, могут подготовить свои запросы и пожелания, указав контакты и передать их через своих взводных командиров.
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