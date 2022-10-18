Жители Перми могут подать заявление на присвоение спортивного разряда в МФЦ

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В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми рассказали, что с графиком работы и расположением филиалов МФЦ можно ознакомиться на сайте «Мои документы». Пакет документов, необходимых для предоставления услуг, размещён на сайте администрации Перми.
Также документы можно подать по почте по адресу: 614000, Пермь, улица Ленина, 27в. В электронном виде документы можно подать с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.
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