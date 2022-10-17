Губернатор посетил с рабочим визитом Нытвенский и Очёрский городские округа

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Нытвенский и Очёрский городские округа. Проверил, как идет реконструкция набережной, ремонт дороги на Осиновку, подготовку к строительству нового детского сада.Набережная Очера стала излюбленным местом для прогулок. По словам местных жителей, территория изменилась радикально - асфальтированные тротуары и освещение, а раньше пройти было невозможно.Строительство набережной проинспектировал во время рабочей поездки губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Работы ведут в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Готовность объекта составляет 85%. Полностью благоустройство планируется завершить до конца ноября. На набережной уже сделали зону отдыха, есть площадка для детей, в ближайшее время доделают сцену, на которой будут проходить главные мероприятия города. Новая набережная - только часть того, что предстоит сделать в рамках комплексного развития Очёрского городского округа. Подробный документ с планами до 2030 года защитил глава муниципалитета во время системного часа. В приоритете - развитие сфер образования, культуры, спорта, ЖКХ. В частности, в поселке Павловский запланировано строительство новой газовой котельной, будут продолжены работы по ремонту участков дорог.Краевые власти нацелены на создание полноценной инфраструктуры во всех муниципалитетах региона, для того чтобы у людей были равные возможности и комфортные условия для жизни.По поручению губернатора все главы округов готовят комплексные планы по развитию.Отдельное поручение от губернатора - возвести новый детский сад в Очёре.Попытки уже были. В 2013 приступили к строительству, но подрядчик оказался недобросовестным, постройка подлежит сносу. Новое место для строительства садика уже подбирают.Также во время рабочей поездки глава региона посетил Нытвенский металлургический завод. Здесь по максимуму задействуют производственные мощности. Объемы выпускаемой продукции растут. Один из видов продукции - ленты из различных видов металла, из которых в последующем делают детали для автопрома, пулеметные ленты, гильзы. На заводе разрабатывают новые виды продукции, которые требуют рынки России. Здесь же работает цех по изготовлению товаров народного потребления - здесь выпускают более 400 видов ножей, вилок, ложек, осваивают производство премиальных наборов посуды. По словам Дмитрия Махонина, все цеха важны для региона и страны. Для поддержки производства реализуются инвестиционные проекты.Сейчас на предприятии трудится тысяча человек. С увеличением производства есть потребность в новых сотрудниках.