Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← В рамках «Российской экологической недели» в Перми прошёл субботник

В Прикамье планируют повысить собираемость транспортного налога →

Губернатор посетил с рабочим визитом Нытвенский и Очёрский городские округа

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Нытвенский и Очёрский городские округа. Проверил, как идет реконструкция набережной, ремонт дороги на Осиновку, подготовку к строительству нового детского сада.
Набережная Очера стала излюбленным местом для прогулок. По словам местных жителей, территория изменилась радикально - асфальтированные тротуары и освещение, а раньше пройти было невозможно.Строительство набережной проинспектировал во время рабочей поездки губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Работы ведут в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Готовность объекта составляет 85%. Полностью благоустройство планируется завершить до конца ноября. На набережной уже сделали зону отдыха, есть площадка для детей, в ближайшее время доделают сцену, на которой будут проходить главные мероприятия города. Новая набережная - только часть того, что предстоит сделать в рамках комплексного развития Очёрского городского округа. Подробный документ с планами до 2030 года защитил глава муниципалитета во время системного часа. В приоритете - развитие сфер образования, культуры, спорта, ЖКХ. В частности, в поселке Павловский запланировано строительство новой газовой котельной, будут продолжены работы по ремонту участков дорог.
Краевые власти нацелены на создание полноценной инфраструктуры во всех муниципалитетах региона, для того чтобы у людей были равные возможности и комфортные условия для жизни.
По поручению губернатора все главы округов готовят комплексные планы по развитию.
Отдельное поручение от губернатора - возвести новый детский сад в Очёре.
Попытки уже были. В 2013 приступили к строительству, но подрядчик оказался недобросовестным, постройка подлежит сносу. Новое место для строительства садика уже подбирают.Также во время рабочей поездки глава региона посетил Нытвенский металлургический завод. Здесь по максимуму задействуют производственные мощности. Объемы выпускаемой продукции растут. Один из видов продукции - ленты из различных видов металла, из которых в последующем делают детали для автопрома, пулеметные ленты, гильзы. На заводе разрабатывают новые виды продукции, которые требуют рынки России. Здесь же работает цех по изготовлению товаров народного потребления - здесь выпускают более 400 видов ножей, вилок, ложек, осваивают производство премиальных наборов посуды. По словам Дмитрия Махонина, все цеха важны для региона и страны. Для поддержки производства реализуются инвестиционные проекты.
Сейчас на предприятии трудится тысяча человек. С увеличением производства есть потребность в новых сотрудниках.

Опубликовано: 17.10.2022 в 14:23 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В рамках «Российской экологической недели» в Перми прошёл субботник

Губернатор Прикамья посетил Тюмень для встречи с мобилизованными бойцами

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2022

Дожди, заморозки и мокрый снег. В Прикамье начинается похолодание

С березниковского предприятия взыскан ущерб за загрязнение реки Толыч

Энергетики обеспечили теплом все многоквартирные дома Перми

"План установлен на каждый субъект". Частичная мобилизация в Пермском крае не закончена

«Ваш родственник попал в беду». За 2 недели пермяки перевели мошенникам более 4,5 млн рублей

"Катерина Измайлова": как удержать темноту?

В Прикамье число умерших от коронавируса превысило 9 тысяч человек


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В рамках «Российской экологической недели» в Перми прошёл субботник

В Прикамье планируют повысить собираемость транспортного налога →

Обратите внимание

в Перми

Депутаты Гордумы обсудят начало отопительного сезона в Перми
В Пермской городской Думе завершили подготовку к сентябрьскому пленарному заседанию. Среди вопросов - начало отопительного сезона. Депутаты рассмотрят точечно те адреса, где по какой-то причине есть проблемы с подачей тепла. Одной из ключевых тем станут изменения в бюджете. Как заявлено, доход казны увеличился, соответственно, полученные средства необходимо перераспределить в приоритетные сферы. Параллельно продолжается работа над проектом бюджета на следующие несколько лет.
27.09.2022 в 09:44

Метки: Власть, Общество, в Перми

Мобилизация в Прикамье: с краевого сборного пункта отправили более 700 человек
На краевом сборном пункте накануне вечером состоялась первая отправка жителей Прикамья, призванных в рамках частичной мобилизации. Всего 19 автобусов, в списках - больше 700 человек. Пункт назначения - учебный центр, в котором призывники пробудут около месяца. Здесь они будут проходить обучение и боевое слаживание.
27.09.2022 в 08:30

Метки: Общество, Власть, в Пермском крае, в Перми

Забор и «Точка». Дорогу к школе перекрыло ТСЖ
Дорога к школе уперлась в забор. В Перми разгорается скандал вокруг нового корпуса «Точки», подход к которой перекрыло соседнее ТСЖ. В администрации говорят: земля муниципальная, а потому жильцы дома установили забор незаконно. Две конструкции — бетонная и металлическая — с 8 августа подлежат принудительному сносу по распоряжению районного главы. Пока демонтажа не произошло — ждут решения суда.
26.08.2022 в 09:13

Метки: Общество, в Перми, Образование

1 сентября в Прикамье свои двери откроют 6 новых образовательных учреждений
В День знаний в Прикамье свои двери откроют 6 новых образовательных учреждений. Об этом на заседании фракции ЛДПР сообщила краевым депутатам министр образования Раиса Кассина. Школы расположены в Перми, Краснокамске, Горнозаводском и Лысьвенском округах. Также до конца года открыть планируется еще 3 учреждения: в краевой столице и Косинском округе. Там будут поставлены цифровые лаборатории по биологии, физике, химии, укомплектованы кабинеты технологии и робототехники. Всего только на подготовку школ к учебному году в регионе было выделено больше 2 млрд. рублей. В 360 зданиях проведен ремонт, установлена современная мебель, проведен ремонт систем отопления. Отдельно четыре школы преобразятся полностью к 1 сентября — капитальный ремонт по федеральной программе проведен в старых корпусах «Синтеза», «Фотоники», а также в 77-й и 22-й школах.
25.08.2022 в 10:35

Метки: Образование, в Пермском крае, в Перми

СМИ: пропавшие в Перми женщина и ее 5-летняя дочь найдены убитыми
В Перми завершены поиски пропавших мамы и дочери, которые приехали из Башкирии. Как сообщает портал 59.RU со ссылкой на поисковый отряд им. Ирины Бухановой, 45-летняя женщина и ее 5-летний ребенок найдены. Они погибли. Тела с признаками насильственной смерти обнаружены в лесу неподалеку от Перми. В настоящее время на месте работают следователи, официальных комментариев пока нет. Мама приехала из Башкирии в гости к подруге несколько дней назад. Последний раз женщину видели 17 августа на ул. Ветлужской в Дзержинском районе. Днем 18 августа они выходили на связь с родными. С тех пор их местонахождение было неизвестно.
25.08.2022 в 10:10

Метки: Преступления, в Перми

В России

Время платить налоги
До 1 декабря 2022 года жителям Пермского края необходимо уплатить налог на имущество, а также земельный налог и транспортный налог физических лиц за 2021 год. В рамках кампании по уплате имущественных налогов физических лиц УФНС России по Пермскому краю проводит акцию «Время платить налоги!». В рамках акции сотрудники и их семьи, не дожидаясь предельной даты, оплатят налоги уже до 1 ноября. Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2021 год жителям Пермского края, составляет 5,5 млрд руб. Из них 2,8 млрд руб. приходится на транспортный налог, 0,8 млрд руб. – на земельный и 1,9 млрд руб. – на имущество физических лиц.
06.10.2022 в 09:20

Метки: Деньги, Власть, В России

Из Перми на Донбасс отправили очередную партию гуманитарной помощи
Из Перми отправили очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс. В путь ушли 3 фуры общим весом почти в 60 тонн. В этот раз, вместе с продуктами первой необходимости, волонтеры собирали школьные принадлежности — таблицы и стенды, классные журналы, канцтовары для детей. В распределительный центр везут электрогенераторы и канистры для чистой воды.
25.08.2022 в 10:57

Метки: Общество, В России, В мире

Новый участок 4-полосной дороги Пермь – Екатеринбург обещают сдать осенью
Еще 11 километров новой дороги в четыре полосы на трассе Пермь – Екатеринбург стоимостью около 4 миллиардов рублей обещают сдать уже нынешней осенью. Об этом было заявлено во время инспекции стройки. Главный вопрос — что дальше с планами расширения дороги в направлении Кунгура. И здесь не все так гладко, федеральное финансирование пока не подтверждено, но на то и региональные власти, чтобы отстаивать интересы своего края. Депутаты уже планируют алгоритм действий - сделать запрос губернатору Пермского края, чтобы глава региона обратился с соответствующей просьбой на уровень федерации.
18.08.2022 в 11:20

Метки: Экономика, В России, в Пермском крае

В Перми наградили победителей юбилейного фестиваля «Щит России»
Сегодня в концертном зале отеля «Урал» состоялась торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса XXV Всероссийского патриотического фестиваля СМИ
12.08.2022 в 19:20

Метки: Культура, СМИ, В России

На первом турнире «Ural FC» пермяки одержали 9 побед
В Перми на площадке УДС «Молот» состоялся первый международный турнир Ural Fighting Championship. Участие в нем приняли 50 бойцов из 13 стран. Поединки прошли по правилам кикбоксинга К1 и ММА. В предварительных сражениях в октагон вышли 11 прикамских спортсменов. Для многих из них это был первый опыт выступления среди профессионалов. В итоге девять из них одержали победы.
05.07.2022 в 09:35

Метки: Спорт, В России

Лента новостей RSS каналы

Стоимость билетов на прямой рейс "Пермь-Минск" начинается от 8799 рублейСтоимость билетов на прямой рейс "Пермь-Минск" начинается от 8799 рублей

Зелёный атлант. В Перми найдена сосна-великанЗелёный атлант. В Перми найдена сосна-великан

Живая нить. В Прикамье презентовали альбом-каталог, посвященный коми-пермяцкой вышивкеЖивая нить. В Прикамье презентовали альбом-каталог, посвященный коми-пермяцкой вышивке

Еще в пяти школах Прикамья откроются профильные медицинские классыЕще в пяти школах Прикамья откроются профильные медицинские классы

В Пермь привезли православные святыниВ Пермь привезли православные святыни

В микрорайоне Ива обнаружена огромная свалка старых автомобильных покрышекВ микрорайоне Ива обнаружена огромная свалка старых автомобильных покрышек

В микрорайоне Крым горел частный домВ микрорайоне Крым горел частный дом

В Прикамье планируют повысить собираемость транспортного налогаВ Прикамье планируют повысить собираемость транспортного налога

Губернатор посетил с рабочим визитом Нытвенский и Очёрский городские округаГубернатор посетил с рабочим визитом Нытвенский и Очёрский городские округа

На этой неделе в Перми работает 3 мобильных пункта вакцинацииНа этой неделе в Перми работает 3 мобильных пункта вакцинации

Пермяки могут принять участие в геральдическом диктантеПермяки могут принять участие в геральдическом диктанте

В рамках «Российской экологической недели» в Перми прошёл субботникВ рамках «Российской экологической недели» в Перми прошёл субботник

Губернатор Прикамья посетил Тюмень для встречи с мобилизованными бойцами Губернатор Прикамья посетил Тюмень для встречи с мобилизованными бойцами

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2022

Дожди, заморозки и мокрый снег. В Прикамье начинается похолоданиеДожди, заморозки и мокрый снег. В Прикамье начинается похолодание

С березниковского предприятия взыскан ущерб за загрязнение реки ТолычС березниковского предприятия взыскан ущерб за загрязнение реки Толыч

Энергетики обеспечили теплом все многоквартирные дома ПермиЭнергетики обеспечили теплом все многоквартирные дома Перми

"План установлен на каждый субъект". Частичная мобилизация в Пермском крае не закончена"План установлен на каждый субъект". Частичная мобилизация в Пермском крае не закончена

«Ваш родственник попал в беду». За 2 недели пермяки перевели мошенникам более 4,5 млн рублей «Ваш родственник попал в беду». За 2 недели пермяки перевели мошенникам более 4,5 млн рублей

"Катерина Измайлова": как удержать темноту?"Катерина Измайлова": как удержать темноту?

В Прикамье число умерших от коронавируса превысило 9 тысяч человекВ Прикамье число умерших от коронавируса превысило 9 тысяч человек

В Перми открылся первый Всероссийский круизный форумВ Перми открылся первый Всероссийский круизный форум

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Будущие законодатели Пермского края"Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Будущие законодатели Пермского края"

В детских садах Перми откроются круглосуточные и дежурные группыВ детских садах Перми откроются круглосуточные и дежурные группы

  • ГТРК

  • Реклама

  • Последние комментарии

  • Телепрограмма для Перми

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2022.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную