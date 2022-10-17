В Прикамье планируют повысить собираемость транспортного налога

Главной темой заседания Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья стало формирование бюджетов на ближайшие три года. В частности, обсудили нововведения, связанные с возвращением на уровень региона полномочий по сбору налога на транспорт.Главной темой повестки заседания Совета представительных органов муниципальных образований стали подходы к формированию бюджетной политики и межбюджетных отношений в Прикамье в 2023-2025 годах. Сейчас в работе муниципалитетов ответственный период – планирование и принятие бюджетов. При этом необходимо соблюдать сбалансировать финансовых документов, учитывать расходы на текущее содержание, а также расходы на развитие.Речь в том числе шла и о принятых парламентом в августе изменениях в законе о методиках межбюджетных трансфертов и законе о бюджетном процессе. Нововведения связаны с возвращением на уровень региона полномочий по сбору налога на транспорт. По информации Правительства края, задолженность по данному виду налога с 2008 года, когда он был передан на местный уровень, выросла с 29% до 52%. Правительство ставит себе задачу в тесном контакте с налоговой службой и службой судебных приставов повысить собираемость этого налога.Выпадающие в связи с этим доходы территорий будут возмещены помощью увеличения дотаций. Для этого муниципалитетам передают часть доходов от налога по упрощенной системе налогообложения и налога на самозанятых. По оценкам министерства финансов Пермского края, изменения позволят укрепить бюджеты муниципалитетов в 2023 году в среднем на 11,2%, что выше прогнозируемого уровня инфляции. Как отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих, важно, чтобы муниципалитеты выиграли от принятых изменений.Ещё один вопрос повестки – меры поддержки сельского хозяйства. Так, до 2025 ежегодно планируется направлять порядка 4 миллиардов рублей на проведение работ по повышению плодородия почв, на приобретение удобрений, элитных семян, сохранение племенного стада, софинансирование инвестиционных проектов, выделение грантов сельскохозяйственным кооперативам и фермерам.На осетровой ферме в Добрянском округе заняты не только производством деликатесов, но и смыслов. В ближайших планах разработка туристического маршрута «Путешествие к ровесникам динозавров» – история осетровых рыб насчитывает более 250 млн лет. Реализовывать задуманное будут за счет грантовых средств. Компания на ряду с агроусадьбой в Осинском районе стала победителем федерального конкурса Минсельхоза России.Если говорить о будущем краевом бюджете в целом, то запланированные расходы полностью соответствуют приоритетным направлениям региональной политики — более 70% будет направлено на социальную сферу.Кроме того, наряду с нацпроектами, начиная с 2023 года в региональном бюджете предусмотрены средства для реализации программы «Пермский край — комфортный край», на трехлетку это почти 7 миллиардов рублей. И эта работа в муниципалитетах уже идёт. В 42 территория в работе 54 проекта. Рассмотрение и внесение возможных изменений в новый проект бюджета Пермского края в первом чтении намечено на ближайшее пленарное заседание Законодательного Собрания, которое состоится 20 октября.