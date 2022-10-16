В рамках «Российской экологической недели» в Перми прошёл субботник
В этом году в Перми проходит очистка береговых полос малых рек города общей протяженностью 13 км. Проводиться очистка береговых полос рек Егошихи на территории Свердловского и Мотовилихинского районов, Брюханихи на территории Индустриального района, Данилихи на территории Свердловского района. Продолжается мониторинг качества воды в малых реках и родниках города.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Губернатор Прикамья посетил Тюмень для встречи с мобилизованными бойцами
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2022
Дожди, заморозки и мокрый снег. В Прикамье начинается похолодание
С березниковского предприятия взыскан ущерб за загрязнение реки Толыч
Энергетики обеспечили теплом все многоквартирные дома Перми
"План установлен на каждый субъект". Частичная мобилизация в Пермском крае не закончена
«Ваш родственник попал в беду». За 2 недели пермяки перевели мошенникам более 4,5 млн рублей
"Катерина Измайлова": как удержать темноту?
В Прикамье число умерших от коронавируса превысило 9 тысяч человек
В Перми открылся первый Всероссийский круизный форум
Добавить комментарий: