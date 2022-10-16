← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2022
В рамках «Российской экологической недели» в Перми прошёл субботник →
Губернатор Прикамья посетил Тюмень для встречи с мобилизованными бойцами
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Обстановка боевая, порядок. Поговорил с командиром части, рассказал, как идет подготовка. Пообщались с пермяками, люди сказали, что полностью всем укомплектованы. Понятно, что есть озабоченность, как будут поддержаны семьи пермяков, поэтому договорились подумать о дополнительных мерах поддержки".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.10.2022
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