← "Катерина Измайлова": как удержать темноту?
"План установлен на каждый субъект". Частичная мобилизация в Пермском крае не закончена →
«Ваш родственник попал в беду». За 2 недели пермяки перевели мошенникам более 4,5 млн рублей
В настоящее время сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие других аналогичных преступлений.
"Сотрудники полиции призывают граждан не быть излишне доверчивыми и с осторожностью относиться к телефонным звонкам от якобы родственников, друзей, знакомых. Помните, что конкретные вопросы поставят злоумышленника в тупик, он начнет врать или сам прервет разговор. Не паникуйте! Прежде чем передавать деньги незнакомцам, позвоните своим близким и уточните, действительно ли им требуется ваша помощь", - рекомендуют в ГУ МВД России по Пермскому краю.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Катерина Измайлова": как удержать темноту?
В Прикамье число умерших от коронавируса превысило 9 тысяч человек
В Перми открылся первый Всероссийский круизный форум
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Будущие законодатели Пермского края"
В детских садах Перми откроются круглосуточные и дежурные группы
Житель Прикамья нашел на дне Сылвы бивень мамонта
Дмитрий Малютин проверил исполнение наказов избирателей
3 КАМАЗа дров теперь не понадобятся - в деревню Бородули пришел газ
В Перми открылась выставка художника Юрия Лапшина
Городской общественный форум объединил власть и гражданских активистов
Добавить комментарий: