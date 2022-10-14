«Ваш родственник попал в беду». За 2 недели пермяки перевели мошенникам более 4,5 млн рублей

За 2 недели октября в разных городах Прикамья оперативниками установлены четверо граждан, причастных к мошенничествам, совершенных по схеме «Ваш родственник попал в беду». Незнакомцы звонят людям и говорят, что их внук, сын, брат или другой родственник попал в ДТП и теперь у него будут проблемы. Для их решения требуют денег. Жертвами аферистов стал не один десяток человек, почти все они пожилого возраста. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 4,5 млн рублей.В настоящее время сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие других аналогичных преступлений."Сотрудники полиции призывают граждан не быть излишне доверчивыми и с осторожностью относиться к телефонным звонкам от якобы родственников, друзей, знакомых. Помните, что конкретные вопросы поставят злоумышленника в тупик, он начнет врать или сам прервет разговор. Не паникуйте! Прежде чем передавать деньги незнакомцам, позвоните своим близким и уточните, действительно ли им требуется ваша помощь", - рекомендуют в ГУ МВД России по Пермскому краю.