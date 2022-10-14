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"Катерина Измайлова": как удержать темноту?
Пространство театра всегда условно - это другая, придуманная реальность. В пермской постановке этих реальностей будет две.
Катерина изначально похожа на всех нас. У нее, как и у всех, есть свои проблемы. Но в какой-то момент она переступает черту - не удерживает своего внутреннего зверя. И ее начинает заполнять мрак.Анна Сырчикова, исполнительница роли Катерины Измайловой: "В человеке есть два начала - свет и тьма. Об обстоятельствах, которые вынуждают человека принять ту или иную сторону. У человека всегда есть выбор - можно двинуться в сторону света, любви, Бога, можно двинуться в сторону ада и тьмы".
Режиссер Борис Мильграм пытался в этой постановке понять, почему это происходит, и как человек делает этот выбор. В конце работы над постановкой ответ был найден.
Борис Мильграм, автор пьесы и режиссер спектакля "Катерина Измайлова": "Самое главное, на что я наткнулся в результате - и в этом великая наша трагедия, особенно вот этого нашего времени, что жизнь человека ничего не стоит. Ни других людей, ни самого человека, даже для него она ничего не стоит".
На первый взгляд, это жуткая история, в которой нет ни одного положительного персонажа - тьма закрывает все.
Как правило, зрители не хотят заходить на территорию жестокости, но постановщик считает необходимым делать это иногда, в театре - на уровне подсознания. Для того чтобы человек знал и боялся этой тьмы в самом себе.
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