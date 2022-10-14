"План установлен на каждый субъект". Частичная мобилизация в Пермском крае не закончена

Военный комиссар Пермского края Александр Коковин выступил в онлайн-эфире в группе "Пермский край" в социальной сети "ВКонтакте". Там доступна полная запись эфира. Несколько важных выдержек: во-первых, частичная мобилизация в Пермском крае не завершена, подчеркнул военком, пока лишь набрана первая часть мобилизованных."План установлен на каждый субъект. Мы его потихоньку выполняем. Вот сейчас пройдет слаживание, определённое количество людей уедут, и мы будем придерживаться плана и отправлять людей так же", - отметил Александр Коковин, военный комиссар Пермского края.Военком также подтвердил, что Пермский край начал закупку обмундирования - в первую очередь спальников, носков, фонарей, другой амуниции, которая пригодится в зоне СВО.Назвал Коковин и примерные сроки подготовки резервистов.Александр Коковин, военный комиссар Пермского края: «Проводится боевое слаживание в течение 10 дней в районе полигона. Потом люди прибывают в район проведения специальной операции — там с ними дополнительно еще будут проведены занятия, непосредственно с теми инструкторами, которые имеют боевой опыт. То есть сразу никто не побежит туда на передовую».По словам военкома, вопрос с банками решен. Для оформления кредитных каникул достаточно будет справки из военкомата. Если человек уже в части, за него по доверенности это сможет сделать любой. Саму доверенность можно оформить у командира части. С его же помощью можно и пожениться, если возникла такая необходимость.Что касается зарплаты, то Коковин уточнил, что те, кто прибыл в части в сентябре, первые деньги получат с 10 по 20-е числа. Остальные - в этот же период ноября. Вот что военком сообщил о зарплате служащим в зоне специальной военной операции:"Всё зависит от той должности, на которой они находятся, тарифного разряда. У каждого должностной оклад будет немножко разный. У каждого есть определенный тарифный разряд, от первого по 6-й, 7-й тарифный разряд. Определённого рода процентные ставки, надбавки. Что будет военнослужащий получать — оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию, процентную надбавку за выслугу, 60% надбавки за сложность, напряженность и специальный режим службы. Два оклада за участие в специальной военной операции. При выполнении боевых задач предусмотрен ряд дополнительных выплат. То есть будем считать, в пределах от 190 и выше будет человек получать в месяц, когда убудет в район проведения специальной военной операции", - сообщил военный комиссар Пермского края Александр Коковин.