В Прикамье число умерших от коронавируса превысило 9 тысяч человек
Новые случаи заболевания диагностированы в следующих территориях края: в Перми, Березниках, Губахе, в Пермском, Краснокамском, Верещагинском, Суксунском, Кудымкарском, Юсьвинском, Кунгурском, Частинском, Нытвенском, Большесосновском, Чусовском, Лысьвенском, Оханском, Соликамском, Горнозаводском, Добрянском, Очерском, Чердынском, Александровском, Березовском, Гайнском, Кочевском, Ординском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 9 001 человек.
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