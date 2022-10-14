Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Будущие законодатели Пермского края"

В Прикамье стартовал прием заявок на участие в ежегодном творческом конкурсе "Будущие законодатели Пермского края". Предусмотрено несколько номинаций - уже привычные рисунок, социальный проект и видеофильм, а также абсолютно новая - фотография.Игорь вместе с одноклассниками регулярные субботники у памятника красноармейцу Ивану Ташлыкову устраивает уже не первый год. Когда начинали, учились еще в третьем классе, сегодня уже в седьмом.Игорь Фарвазов, ученик Нижнемуллинской средней школы: "Я живу в этом селе и, мне кажется, это хорошо прибирать и облагораживать его".Проект по сохранению истории родного села придумала Ольга Сухорукова. Началось все с обычного школьного доклада, закончилось победой в региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края».Ольга Сухорукова, победитель конкурса «Будущие законодатели Пермского края»: "Основная идея, чтобы дети знали историю своего села, чтобы окружающие знали историю своего села, подать пример другим, что можно самим взять и за чем-то ухаживать".Конкурс, организатором которого выступает Законодательное собрание Пермского края, проводится уже в 17-й раз. В этом году к обычным четырем номинациям для школьников: рисунки, социальные проекты и видеофильмы - добавилась еще и фотография. Не забывают и про учителей. Елена Карманова в прошлом году стала лучшей в номинации «Методическая разработка парламентского урока».Елена Карманова, учитель Осинской СОШ № 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова: "Мы готовили мероприятие ко Дню Конституции. И поэтому совпало. 12 декабря был праздник, и нужно было приготовить урок учителям истории. И разработанный урок я послала на конкурс".По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, в своих работах участники затрагивают темы, которые их действительно волнуют. Для краевого парламента этот конкурс дает возможность поддержать талантливую молодежь и получить обратную связь от молодого поколения.Сергей Ветошкин, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике: "Это наш проект, мы его очень любим, мы его поддерживаем, и доказательством того, что этот проект является востребованным — в нем за весь период его реализации участвовали более 26 тысяч человек".Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября, для этого достаточно заполнить электронную форму на сайте Законодательного собрания. Победители получат дипломы и подарки. А победа в конкурсе будет учитываться при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края».