← В детских садах Перми откроются круглосуточные и дежурные группы
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Будущие законодатели Пермского края"
Игорь Фарвазов, ученик Нижнемуллинской средней школы: "Я живу в этом селе и, мне кажется, это хорошо прибирать и облагораживать его".
Проект по сохранению истории родного села придумала Ольга Сухорукова. Началось все с обычного школьного доклада, закончилось победой в региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края».
Ольга Сухорукова, победитель конкурса «Будущие законодатели Пермского края»: "Основная идея, чтобы дети знали историю своего села, чтобы окружающие знали историю своего села, подать пример другим, что можно самим взять и за чем-то ухаживать".
Конкурс, организатором которого выступает Законодательное собрание Пермского края, проводится уже в 17-й раз. В этом году к обычным четырем номинациям для школьников: рисунки, социальные проекты и видеофильмы - добавилась еще и фотография. Не забывают и про учителей. Елена Карманова в прошлом году стала лучшей в номинации «Методическая разработка парламентского урока».
Елена Карманова, учитель Осинской СОШ № 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова: "Мы готовили мероприятие ко Дню Конституции. И поэтому совпало. 12 декабря был праздник, и нужно было приготовить урок учителям истории. И разработанный урок я послала на конкурс".
По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, в своих работах участники затрагивают темы, которые их действительно волнуют. Для краевого парламента этот конкурс дает возможность поддержать талантливую молодежь и получить обратную связь от молодого поколения.
Сергей Ветошкин, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике: "Это наш проект, мы его очень любим, мы его поддерживаем, и доказательством того, что этот проект является востребованным — в нем за весь период его реализации участвовали более 26 тысяч человек".
Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября, для этого достаточно заполнить электронную форму на сайте Законодательного собрания. Победители получат дипломы и подарки. А победа в конкурсе будет учитываться при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В детских садах Перми откроются круглосуточные и дежурные группы
Житель Прикамья нашел на дне Сылвы бивень мамонта
Дмитрий Малютин проверил исполнение наказов избирателей
3 КАМАЗа дров теперь не понадобятся - в деревню Бородули пришел газ
В Перми открылась выставка художника Юрия Лапшина
Городской общественный форум объединил власть и гражданских активистов
В Перми пройдет межрегиональная выставка-форум учебных заведений и образовательных технологий «Образование и карьера»
В Перми объявлены аукционы на долгосрочное обслуживание автобусных маршрутов
В «Академии первых» Пермского края объявлен набор школьников на 10 образовательную смену
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.10.2022
Добавить комментарий: