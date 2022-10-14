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В Перми открылся первый Всероссийский круизный форум
В работе форума участвуют порядка 200 человек – представителей федеральных профильных ведомств и организаций, органов власти регионов, а также более 30 компаний отрасли, в числе которых туроператоры.
«Мы нацелены на возрождение и развитие судоходства и водного туризма по Каме – одной из самых протяженных рек в Европе и России, по которой можно добраться до пяти морей. Мы благоустраиваем набережные на правом и левом берегах Камы в Перми и других населенных пунктах, в том числе планируем реконструкцию набережной в городе-спутнике Краснокамске. Все это мы делаем для создания полноценного регулярного туристического водного сообщения. Кроме того, стремимся повышать привлекательность Перми для захода к нам теплоходов с Волги и других рек. Уже сейчас фиксируем, что, в сравнении с 2019 годом, сейчас число заходов туристических теплоходов в край увеличилось на 70%, также ежегодно видим рост пассажиропотока на 40%», – сообщил на форуме глава Прикамья Дмитрий Махонин.В рамках форума запланировано подписание соглашения о развитии водного туризма в регионе, рабочая встреча губернатора Пермского края с ректором Волжского государственного университета Водного транспорта Игорем Кузьмичевым по вопросам подготовки кадров для отрасли. Также пройдут спикер-сессии, на которых обсудят инфраструктуру круизного туризма, роад-шоу цифровых решений в сфере путешествий и другие мероприятия.
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