← Житель Прикамья нашел на дне Сылвы бивень мамонта
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Будущие законодатели Пермского края" →
В детских садах Перми откроются круглосуточные и дежурные группы
Дзержинский район:
Детский сад «Лидер», ул.В.Каменского,8
Детский сад «Конструктор успеха», ул.Машинистов,51
Индустриальный район:
Центр развития ребенка -детский сад №47, ул.Танкистов,66
Кировский район:
Детский сад №111, ул.Ласьвинская,22а
Ленинский район:
Детский сад № 36, ул.Екатерининская,142
Мотовилихинский район:
Центр развития ребенка -детский сад №272, ул.Дружбы,15
Детский сад № 393, ул.Гашкова,22а
Орджоникидзевский район:
Детский сад №175, ул.Карбышева,34
Детский сад «Электроник», ул.Академика Веденеева, 13а
Свердловский район:
Детский сад №364, ул.Моторостроителей,4
Детский сад «Карусель», ул.1-я Красноармейская,54
Детский сад №165, ул.Мира,15
Детский сад №418, ул.Нейвинская,10а
Также планируется открыть в муниципальных детских садах круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Открываться такая группа в детском саду, который посещает ребенок, будет по мере запроса от родителей.
Для зачисления в дежурную или круглосуточную группу нужно будет написать заявление на имя руководителя детского сада.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Житель Прикамья нашел на дне Сылвы бивень мамонта
Дмитрий Малютин проверил исполнение наказов избирателей
3 КАМАЗа дров теперь не понадобятся - в деревню Бородули пришел газ
В Перми открылась выставка художника Юрия Лапшина
Городской общественный форум объединил власть и гражданских активистов
В Перми пройдет межрегиональная выставка-форум учебных заведений и образовательных технологий «Образование и карьера»
В Перми объявлены аукционы на долгосрочное обслуживание автобусных маршрутов
В «Академии первых» Пермского края объявлен набор школьников на 10 образовательную смену
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.10.2022
В Прикамье бухгалтер предприятия присвоила почти миллион рублей
Добавить комментарий: