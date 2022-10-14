Житель Прикамья нашел на дне Сылвы бивень мамонта

Пермяк Владимир Харин, увлекающийся подводной охотой, нашел на дне реки Сылва в Кунгурском районе бивень мамонта. Как он сам рассказывает, вначале показалось, что это обычная коряга. Но, приглядевшись, молодой человек решил, что форма слишком сильно напоминает бивень. Вместе с другом они подняли находку со дна и доставили на берег. Подозрения подтвердились, а так как слоны в Пермском крае не водятся, да у них и не бывает столь длинных бивней, Владимир понял, что нашел очень ценный с исторической точки зрения предмет. Мамонты вымерли в наших краях примерно 12 тысяч лет назад. Так что этому бивню по меньшей мере столько же, а скорее всего, еще больше. Владимир Харин уже связался со специалистами краеведческого музея, вскоре бивень доставят им на реставрацию и последующую демонстрацию.