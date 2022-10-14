← В Перми открылась выставка художника Юрия Лапшина
3 КАМАЗа дров теперь не понадобятся - в деревню Бородули пришел газ
Полина Макарова: "Встаёшь утром, можно не утепляться. Обычно было, если дровами мы топили, утром прохладно, надо быстренько печку затопить".
Семья Макаровых — одна из первых в деревне, кто подключился к голубому топливу. Теперь заготавливать три КАМАЗа дров на зиму уже не понадобится, говорит муж Владимир.
Владимир Макаров: "Этим летом уже не стали покупать дрова, надеялись, что газ придёт. Теперь эти дрова придётся использовать только для бани".
И такая возможность сегодня появилась у всех жителей деревни. Новый межпоселковый газопровод обеспечит теплом 165 частных владений и шесть объектов соцкультбыта.
Сергей Черезов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Пять километров — это межпоселкового газопровода, почти семь километров - распределительные сети. Мы начали в феврале и уже октябре месяце организуем пуск газа. Хотелось бы отметить, что газопровод мы построили собственными силами".
Подключение к газу — командная работа. В рамках программы догазификации газораспределительная организация строит сети до границы участка. До фасада дома строительство субсидирует Пермский край — за счет бюджетных средств. Сети внутри дома и оборудование — ответственность самого хозяина.
Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Благодаря ответственной позиции компании «Газпром газораспределение Пермь» удалось реализовать все задуманное в назначенные сроки. На оценку «отлично» вся работа была сделана".
На догазификацию в деревне уже принято 28 заявок, заключено 12 договоров.
В деревне Бородули приём заявок на догазификацию идёт активно.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми открылась выставка художника Юрия Лапшина
Городской общественный форум объединил власть и гражданских активистов
В Перми пройдет межрегиональная выставка-форум учебных заведений и образовательных технологий «Образование и карьера»
В Перми объявлены аукционы на долгосрочное обслуживание автобусных маршрутов
В «Академии первых» Пермского края объявлен набор школьников на 10 образовательную смену
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.10.2022
В Прикамье бухгалтер предприятия присвоила почти миллион рублей
В Кунгуре завершается первый этап строительства противопаводковой дамбы вдоль Сылвы
МЭФ-2022 - возможность наладить контакты и обменяться опытом
В Пермь благополучно прибыл скорый поезд «Таврия» из Симферополя
Добавить комментарий: