3 КАМАЗа дров теперь не понадобятся - в деревню Бородули пришел газ

В деревню Бородули Верещагинского округа пришел газ. Межпоселковый газопровод сюда тянули из райцентра. Теперь 165 домов и шесть социальных объектов получили доступ к дешевому топливу и комфорту, конечно.Газовые баллоны и дрова уже в прошлом, теперь только удобное сетевое газоснабжение. Жительница деревни Бородули Полина Макарова в новых условиях живет всего неделю, но к хорошему уже привыкла.Полина Макарова: "Встаёшь утром, можно не утепляться. Обычно было, если дровами мы топили, утром прохладно, надо быстренько печку затопить".Семья Макаровых — одна из первых в деревне, кто подключился к голубому топливу. Теперь заготавливать три КАМАЗа дров на зиму уже не понадобится, говорит муж Владимир.Владимир Макаров: "Этим летом уже не стали покупать дрова, надеялись, что газ придёт. Теперь эти дрова придётся использовать только для бани".И такая возможность сегодня появилась у всех жителей деревни. Новый межпоселковый газопровод обеспечит теплом 165 частных владений и шесть объектов соцкультбыта.Сергей Черезов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Пять километров — это межпоселкового газопровода, почти семь километров - распределительные сети. Мы начали в феврале и уже октябре месяце организуем пуск газа. Хотелось бы отметить, что газопровод мы построили собственными силами".Подключение к газу — командная работа. В рамках программы догазификации газораспределительная организация строит сети до границы участка. До фасада дома строительство субсидирует Пермский край — за счет бюджетных средств. Сети внутри дома и оборудование — ответственность самого хозяина.Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Благодаря ответственной позиции компании «Газпром газораспределение Пермь» удалось реализовать все задуманное в назначенные сроки. На оценку «отлично» вся работа была сделана".На догазификацию в деревне уже принято 28 заявок, заключено 12 договоров.В деревне Бородули приём заявок на догазификацию идёт активно.