Дмитрий Малютин проверил исполнение наказов избирателей

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отправился в свой избирательный округ в связи с поступившими наказами. Некоторые уже исполняются и нужен контроль, с другими предстояло разобраться на месте.Запрос новосёлов жилого комплекса «Маасдам» по благоустройству общей территории озвучивает председатель совета Екатерина Бархатова. Так называемую приёмку возглавляет Дмитрий Малютин. Кроме текущих обязанностей председателя Думы, парламентарий на личном контроле держит обращения избирателей своего округа.Кроме асфальтированной дороги, вдоль Теплогорской обустроили тротуар.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы, депутат округа №6: "По результатам обращений жителей родилось несколько протоколов и несколько наказов, которые мы сейчас выполняем вместе с администрацией Индустриального района и администрацией города, вместе с застройщиком. Проговорили с жителями, со старшими по домам - нареканий нет. Работы организованы согласно графику".По обращениям жителей, также совместно, ранее решали проблемы с поверхностными водами по улице Рязанская. Весной там подтапливало дома и территорию.Дмитрий Дробинин, глава администрации Индустриального района Перми: "С апреля месяца мы прочистили всю ливневую канализацию, вплоть до улицы Мира. Плюс нашли, дополнительно там есть ливнеприемный колодец. Тоже его почистили, всё сделали. Поэтому на сегодняшний день эта проблема устранена".На повестке теперь - парковочные карманы и освещение по Теплогорской и Подводников. Из текущих пожеланий жильцов составлен уже новый список дел на ближайшее будущее.О хозяйствующем субъекте не спорят. Территория является общей для жилых комплексов «Маасдам», «Космодом», «Белка и Стрелка». Например, дорогу по Подводников обещают заасфальтировать до конца следующей недели.