← 3 КАМАЗа дров теперь не понадобятся - в деревню Бородули пришел газ
Дмитрий Малютин проверил исполнение наказов избирателей
Кроме асфальтированной дороги, вдоль Теплогорской обустроили тротуар.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы, депутат округа №6: "По результатам обращений жителей родилось несколько протоколов и несколько наказов, которые мы сейчас выполняем вместе с администрацией Индустриального района и администрацией города, вместе с застройщиком. Проговорили с жителями, со старшими по домам - нареканий нет. Работы организованы согласно графику".
По обращениям жителей, также совместно, ранее решали проблемы с поверхностными водами по улице Рязанская. Весной там подтапливало дома и территорию.
Дмитрий Дробинин, глава администрации Индустриального района Перми: "С апреля месяца мы прочистили всю ливневую канализацию, вплоть до улицы Мира. Плюс нашли, дополнительно там есть ливнеприемный колодец. Тоже его почистили, всё сделали. Поэтому на сегодняшний день эта проблема устранена".
На повестке теперь - парковочные карманы и освещение по Теплогорской и Подводников. Из текущих пожеланий жильцов составлен уже новый список дел на ближайшее будущее.
О хозяйствующем субъекте не спорят. Территория является общей для жилых комплексов «Маасдам», «Космодом», «Белка и Стрелка». Например, дорогу по Подводников обещают заасфальтировать до конца следующей недели.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
3 КАМАЗа дров теперь не понадобятся - в деревню Бородули пришел газ
В Перми открылась выставка художника Юрия Лапшина
Городской общественный форум объединил власть и гражданских активистов
В Перми пройдет межрегиональная выставка-форум учебных заведений и образовательных технологий «Образование и карьера»
В Перми объявлены аукционы на долгосрочное обслуживание автобусных маршрутов
В «Академии первых» Пермского края объявлен набор школьников на 10 образовательную смену
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.10.2022
В Прикамье бухгалтер предприятия присвоила почти миллион рублей
В Кунгуре завершается первый этап строительства противопаводковой дамбы вдоль Сылвы
МЭФ-2022 - возможность наладить контакты и обменяться опытом
Добавить комментарий: