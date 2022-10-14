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В Перми открылась выставка художника Юрия Лапшина
На выставке представлены совсем новые работы автора, созданные в 2022 году, а также графика 2015-2021 годов, ранее не экспонировавшаяся. Художник предлагает зрителю диалог, в котором делится своими размышлениями о сегодняшнем дне. Выставка продолжит работу до 11 ноября по адресу: улица Монастырская, 95а.
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