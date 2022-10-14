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Городской общественный форум объединил власть и гражданских активистов
Ирина Лежнёва: "Полтора-два года я потратила на это время, пишу стихотворения на этот день - сначала изучаю, что в этот день происходило у народа, и сочиняю".
И сегодня автор книги - среди участников форума общественности «Пермь - город один на миллион». Место встречи - завод Шпагина, старт работе форума дал глава Перми Алексей Дёмкин.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "Наш город готовится к трёхсотлетнему юбилею, до него остался всего лишь один год, и то, как мы его встретим и проведём, во многом зависит именно от вас, от общественников".
Что касается масштабов мероприятия - среди участников гости из Екатеринбурга и Ижевска, которые готовы поделиться своим опытом привлечения общественности к жизни города и взять что-то у пермяков.
Александр Харлов, представитель МИД России в Екатеринбурге: "Каждый раз, когда я посещаю Пермь, я заражаюсь позитивными эмоциями, потому что вижу, как город развивается!"
По видеоконференцсвязи присоединились коллеги из Екатеринбурга и Тюмени. А самым масштабным мероприятием стала пленарная сессия, на которую собрались все участники форума.
На форуме работают разные площадки, на каждой своя тематика. Например, «Внешние связи городского сообщества, международное и межмуниципальное сотрудничество».
В данном случае пермский опыт работы ТОС и некоммерческих общественных организаций интересует другие города, поэтому общение ведётся постоянно.
Александр Молоковских, руководитель аппарата администрации Перми: "В этом году подписали три соглашения о сотрудничестве с тремя городами - Тюмень, Уфа и Екатеринбург, и сейчас в рамках данных соглашений реализуется план действий".
Примеры работы общественников в буквальном смысле рядом. Этот уютный сквер на Парковом дело рук неравнодушного жителя Владимира Кормщикова, который за несколько лет превратил пустырь в небольшой оазис.
Владимир Кормщиков: "Помогают ребята, друзья помогают, просто скверик, где можно было бы отдыхать людям!"
Кроме того, на форуме обсудили такие вопросы, как волонтёрская деятельность на природных территориях, подготовку к трёхсотлетнему юбилею краевого центра, стратегию развития территориального общественного самоуправления, и многое другое.
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