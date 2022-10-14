Городской общественный форум объединил власть и гражданских активистов

В Перми состоялся городской общественный форум. География участников вышла далеко за пределы краевой столицы и даже Прикамья в целом. Площадка объединила представителей власти и различных форм гражданской активности. Это и экологи, и ТОСы, и самые резные некоммерческие объединения.Народный календарь в стихах, на каждый месяц и день - придуман Ириной Лежнёвой. Сейчас её сочинения превратились в книгу, после того как календарь стал одним из победителей городского конкурса социально значимых проектов «Город - это мы».Ирина Лежнёва: "Полтора-два года я потратила на это время, пишу стихотворения на этот день - сначала изучаю, что в этот день происходило у народа, и сочиняю".И сегодня автор книги - среди участников форума общественности «Пермь - город один на миллион». Место встречи - завод Шпагина, старт работе форума дал глава Перми Алексей Дёмкин.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Наш город готовится к трёхсотлетнему юбилею, до него остался всего лишь один год, и то, как мы его встретим и проведём, во многом зависит именно от вас, от общественников".Что касается масштабов мероприятия - среди участников гости из Екатеринбурга и Ижевска, которые готовы поделиться своим опытом привлечения общественности к жизни города и взять что-то у пермяков.Александр Харлов, представитель МИД России в Екатеринбурге: "Каждый раз, когда я посещаю Пермь, я заражаюсь позитивными эмоциями, потому что вижу, как город развивается!"По видеоконференцсвязи присоединились коллеги из Екатеринбурга и Тюмени. А самым масштабным мероприятием стала пленарная сессия, на которую собрались все участники форума.На форуме работают разные площадки, на каждой своя тематика. Например, «Внешние связи городского сообщества, международное и межмуниципальное сотрудничество».В данном случае пермский опыт работы ТОС и некоммерческих общественных организаций интересует другие города, поэтому общение ведётся постоянно.Александр Молоковских, руководитель аппарата администрации Перми: "В этом году подписали три соглашения о сотрудничестве с тремя городами - Тюмень, Уфа и Екатеринбург, и сейчас в рамках данных соглашений реализуется план действий".Примеры работы общественников в буквальном смысле рядом. Этот уютный сквер на Парковом дело рук неравнодушного жителя Владимира Кормщикова, который за несколько лет превратил пустырь в небольшой оазис.Владимир Кормщиков: "Помогают ребята, друзья помогают, просто скверик, где можно было бы отдыхать людям!"Кроме того, на форуме обсудили такие вопросы, как волонтёрская деятельность на природных территориях, подготовку к трёхсотлетнему юбилею краевого центра, стратегию развития территориального общественного самоуправления, и многое другое.