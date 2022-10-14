В Перми пройдет межрегиональная выставка-форум учебных заведений и образовательных технологий «Образование и карьера»

В Перми с 27 по 30 октября состоится 24-я межрегиональная выставка-форум учебных заведений и образовательных технологий «Образование и карьера». Впервые после пандемии она пройдет в очном формате. Участников и гостей ждут на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо» (Шоссе Космонавтов, 59). Кроме того, будет доступен сайт с удобной навигацией , где можно найти карточки с контактами и информацией о вузах, учреждениях среднего профессионального образования (СПО) и предприятиях, программу событий форума, а также пройти профориентационное тестирование.На офлайн-площадке школьники и студенты выставки смогут лично пообщаться с представителями учебных заведений и предприятий края. Ожидается, что в выставке-форуме примет участие более 100 организаций – это школы, колледжи, техникумы, вузы и предприятия Пермского края.В рамках выставки-форума «Образование и карьера» запланирована насыщенная деловая программа мероприятий: школьники и их родители узнают о направлениях обучения, о том, сколько баллов по ЕГЭ нужно набрать, как и где получить дополнительные баллы, какие документы подготовить для поступления и что такое «целевой набор». Сотрудники Центра занятости населения Пермского края расскажут о востребованных профессиях, доступном обучении и повышении квалификации для трудоустройства.Традиционно на площадке мероприятия пройдет краевое родительское собрание с министром образования и науки Пермского края Раисой Кассиной. Участники встречи совместно с главой ведомства обсудят сдачу государственных экзаменов, поступление и дальнейшие перспективы трудоустройства. Событие пройдет в субботу, 29 октября в 13:00. Родителей также ожидают тематические семинары и секции.Отдельный блок программы выставки посвящен специалистам сферы образования. Тематические дискуссии, лекции, мастер-классы направлены на развитие научно-технического направления в Пермском крае, вовлечение детей в творческий процесс, совершенствование подходов к профориентации, разработку эффективных стратегий при построении карьеры.