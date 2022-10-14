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В Перми объявлены аукционы на долгосрочное обслуживание автобусных маршрутов
Условиями новых пятилетних контрактов предъявляются требования к обновлению автобусов. Так, согласно условиям, автобусы должны быть не старше 2019 года выпуска, оснащены кондиционерами, медиапанелями и видеонаблюдением. Кроме того, обязательным условием является доступность для маломобильных пассажиров. В настоящее время на этих маршрутах работают автобусы возрастом до 10 лет. Переход на новые контракты позволит полностью обеспечить автобусный парк Перми современными машинами.
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