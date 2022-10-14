В «Академии первых» Пермского края объявлен набор школьников на 10 образовательную смену

В краевом Центре выявления и поддержки одаренных детей «Академия первых» 14 ноября стартует двухнедельная очная смена для ребят от 13 до 17 лет, сообщили в региональном Министерстве образования и науки. Для участия в десятой смене необходимо до 6 ноября включительно пройти конкурсный отбор и зарегистрироваться на платформе Сириус.Онлайн.Центр «Академия первых» создан в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Деятельность центра направлена на раннее выявление, развитие и дальнейшую поддержку одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства, спорта. Формат обучения предполагает двухнедельные смены в течение года по различным образовательным программам, на которые ребята могут попасть через конкурсный отбор. Также центр проводит дистанционные курсы для всех желающих по предварительной записи.В рамках 10 смены ребят ждут три тематических направления, на которых они смогут отработать навыки по основным разделам олимпиадной математики, литературы и лингвистики.Все образовательные программы бесплатные, для иногородних участников предоставляется общежитие, также для всех включено бесплатное трехразовое питание за счет средств бюджета Пермского края. Проходить занятия будут в здании нового корпуса Школы дизайна «Точка» по адресу: г. Пермь, ул. В. Татищева, 7.