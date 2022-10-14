← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.10.2022
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В «Академии первых» Пермского края объявлен набор школьников на 10 образовательную смену
Центр «Академия первых» создан в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Деятельность центра направлена на раннее выявление, развитие и дальнейшую поддержку одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства, спорта. Формат обучения предполагает двухнедельные смены в течение года по различным образовательным программам, на которые ребята могут попасть через конкурсный отбор. Также центр проводит дистанционные курсы для всех желающих по предварительной записи.
В рамках 10 смены ребят ждут три тематических направления, на которых они смогут отработать навыки по основным разделам олимпиадной математики, литературы и лингвистики.
Все образовательные программы бесплатные, для иногородних участников предоставляется общежитие, также для всех включено бесплатное трехразовое питание за счет средств бюджета Пермского края. Проходить занятия будут в здании нового корпуса Школы дизайна «Точка» по адресу: г. Пермь, ул. В. Татищева, 7.
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