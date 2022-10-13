В Кунгуре завершается первый этап строительства противопаводковой дамбы вдоль Сылвы

В Кунгуре подходит к завершению первый этап строительства современной противопаводковой дамбы вдоль реки Сылва. С приходом зимы работы будут приостановлены, но уже ранней весной активизируются вновь. Николай Усолкин в Кунгуре живет уже восьмой десяток. Реки все знает наизусть, как и то, на что они способны, когда выходят из берегов. Говорит, реконструкция водозащитной дамбы тут крайне нужна.Николай Усолкин: "Красиво все делается, глаза радуются. Современно. И на Ирени так же сделали. Это уже по-современному укрепление".Работы по реконструкции участка дамбы тут начались в июне, когда закончился нерест. Этот участок протяженностью 225 метров защищает микрорайон Засылвенский в период половодья. Если река выйдет из берегов, ущерб может быть порядка 677 миллионов.Игорь Лепихин, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгура: "У нас полностью размывало на этом участке дамбу. Было принято решение об ее реконструкции. Практически до домов переливалось, сочилось, дома подтапливало".Дополнительно на реконструкцию в этом году выделено 7 млн 800 тысяч рублей из федерального бюджета и 2 млн 600 тысяч – из краевого.Елена Малашонок, начальник отдела водных ресурсов по Пермскому краю Камского БВУ: "Росводресурсы на реализацию этого объекта выделило дополнительные суммы. В связи с удорожанием строительных материалов сумма уже выделена на этот год и на следующий год заложена сумма".Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что безопасность жителей в паводковый период является ключевой задачей краевых и муниципальных властей, и меры по обеспечению безопасности нужно принимать своевременно. В связи с этим Минприроды проводит ежегодные мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и для снижения рисков затопления, а также предоставляет субсидии муниципалитетам на строительство и реконструкцию, капремонт сооружений, инженерной защиты дамб, берегоукреплений.Работы по реконструкции временно приостановят на зимний период. Возобновят все вновь уже весной. Все обещают закончить в 2023 году.