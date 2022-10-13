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МЭФ-2022 - возможность наладить контакты и обменяться опытом
Вообще, разной продукции местного производства достаточно много, и это хорошая возможность наладить контакты или обменяться опытом на площадке двухдневного Межрегионального экспортного форума, открывшегося в Перми.
Что касается структуры форума, он состоит из трех треков. У каждого свое наполнение. Это дискуссии, семинары, лекции, бизнес-диалоги. Например, сейчас по расписанию пленарное заседание, посвященное внешнеэкономической деятельности в новых реалиях.
Один из участников пленарного заседания – губернатор Пермского края. Дмитрий Махонин рассказал о реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», о поддержке местного бизнес-сообщества с учетом новых внешних вызовов.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край реализует стандарт по экспорту, который предусматривает в том числе субсидирование логистических затрат. Такой мерой поддержки воспользовалось 350 компаний".
Среди спикеров – представители Минпромторга и Минэкономразвития России, приглашенные эксперты, готовые консультировать, а при необходимости поддерживать тех, кто намерен расширять рынки сбыта по разным направлениям.
Алексей Солодов, вице-президент АО «Российский экспортный центр»: "С точки зрения доступности, оперативности получения, цифровизация очень важна. В настоящее время есть платформа «Мой экспорт».
На сегодняшний день в Прикамье порядка тысячи компаний-экспортеров разного масштаба и специализации. Спектр продукции для ближнего и дальнего зарубежья широк: от конфет до водоочистительного оборудования.
Матвей Власов, представитель компании «Живая вода»: "Надеемся на расширение географии поставок. Благодаря позиции по развитию экспортных коридоров Пермского края".
Финалом первого дня форума стало награждение победителей окружного этапа конкурса «Экспортер года – 2022». Примечательно, что в ПФО именно Пермский край стал лидером по количеству призеров – 14 компаний региона заняли 11 призовых мест.
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