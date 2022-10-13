← В Кунгуре завершается первый этап строительства противопаводковой дамбы вдоль Сылвы
В Прикамье бухгалтер предприятия присвоила почти миллион рублей
"Установлено, что обвиняемая, занимая указанную должность, в период с августа 2021 года по июнь 2022 года, используя электронную цифровую подпись предприятия и доступ к денежным средствам, находящимся на расчётном счете, ежемесячно, помимо получаемой ею заработной платы, незаконно переводила на свою банковскую зарплатную карту денежные средства в размере от 50 тыс. до 300 тыс. рублей, которые предназначались для уплаты налогов организации", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Уголовное дело направлено в Нытвенский районный суд для рассмотрения по существу. В целях возмещения ущерба, на принадлежащий обвиняемой автомобиль, наложен арест.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Кунгуре завершается первый этап строительства противопаводковой дамбы вдоль Сылвы
МЭФ-2022 - возможность наладить контакты и обменяться опытом
В Пермь благополучно прибыл скорый поезд «Таврия» из Симферополя
Участники Осеннего городского субботника очистили от мусора берега реки Данилихи
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.10.2022
Плоскостные парковки в Перми оборудуют комплексами фотовидеофиксации
В Перми изъято около двухсот тысяч пачек контрафактных сигарет
В Перми провели мастер-класс по монтажу оптоволоконных линий
Груду строительного мусора на Тихом Компросе уберут до 25 ноября
Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2023-2025 годы
Добавить комментарий: