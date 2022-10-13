В Пермь благополучно прибыл скорый поезд «Таврия» из Симферополя

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В итоге вместо изначально трех дней до Перми – конечной остановки маршрута – время в пути составило четверо суток. В момент проезда через Керченский пролив некоторые пассажиры запечатлели на мобильные телефоны, как проходят восстановительные работы.
Людмила Матвеева: "Шок был, конечно, как добираться домой. Не знали же, что там. Во второй половине дня прояснилось, что ехать можно. Успокоились. Долго добирались, вчера уже должны были быть дома".
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