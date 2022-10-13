Накануне в Пермь благополучно прибыл скорый поезд «Таврия» из Симферополя, задержанный из-за ЧП на Крымском мосту. Состав в то утро остановился в 50 километрах от места происшествия и был перенаправлен в Феодосию. По словам пассажиров, в первые минуты они даже не знали, в чем причина изменения маршрута, так как не было связи. На время простоя людей разместили в отелях и обеспечили бесплатным питанием.В итоге вместо изначально трех дней до Перми – конечной остановки маршрута – время в пути составило четверо суток. В момент проезда через Керченский пролив некоторые пассажиры запечатлели на мобильные телефоны, как проходят восстановительные работы.Людмила Матвеева: "Шок был, конечно, как добираться домой. Не знали же, что там. Во второй половине дня прояснилось, что ехать можно. Успокоились. Долго добирались, вчера уже должны были быть дома".