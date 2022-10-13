Участники Осеннего городского субботника очистили от мусора берега реки Данилихи

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Планируется, что долине реки Данилихи будет присвоен статус особо охраняемой природной территории регионального значения в рамках проекта «Зелёное кольцо» – одного из приоритетных проектов по подготовке к празднованию 300-летия Перми. Все необходимые процедуры для присвоения территории статуса были начаты в 2021 году, сейчас завершается оценка регулирующего воздействия и началась процедура согласования проекта Постановления Правительства Пермского края о создании особо охраняемой природной территории. Предполагается, что территория новой ООПТ «Долина реки Данилиха» составит 163,19 гектара.
Организация особо охраняемой природной территории не предполагает изъятия земельных участков у пользователей и собственников. На территориях со специальным статусом будет вестись научная и эколого-просветительская деятельность. При этом запрещено строительство, складирование мусора и вырубка деревьев.
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