← В Перми провели мастер-класс по монтажу оптоволоконных линий
Плоскостные парковки в Перми оборудуют комплексами фотовидеофиксации →
В Перми изъято около двухсот тысяч пачек контрафактных сигарет
В ходе обысков, проводившихся в его торговой точке и складском помещении на территории мини-рынка в Свердловском районе Перми, обнаружены и изъяты около 200 тыс. пачек табачных изделий с логотипами известных брендов с признаками контрафактности. На части продукции наклеены специальные марки с признаками подделки, на некоторых пачках акцизы отсутствовали. Проведенное исследование показало, что марки были изготовлены кустарными способом. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Роль его родственников в противоправной деятельности мужчины в настоящий момент оценивается следствием. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на полное и всестороннее расследование уголовного дела", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми провели мастер-класс по монтажу оптоволоконных линий
Груду строительного мусора на Тихом Компросе уберут до 25 ноября
Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2023-2025 годы
Инженерные авиаклассы откроются еще в двух пермских школах
"Пожелай мне удачи в бою". Пермские артисты выступили с благотворительным концертом в Елани
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.10.2022
Правительство Пермского края соберется на пленарное заседание
В Перми с рабочим визитом побывал министр науки и высшего образования Валерий Фальков
Пермяки приехали в Елань с концертом поддержать земляков
По решению врачей несколько десятков мобилизованных пермяков вернутся домой
Добавить комментарий: