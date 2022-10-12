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Плоскостные парковки в Перми оборудуют комплексами фотовидеофиксации
Как уточнили в Пермской дирекции дорожного движения, оборудование платных парковок комплексами фотовидеофиксации, а также чёткая система контроля оплаты не только позволят увеличить пропускную способность центральных улиц, но и сократят время поиска удобного парковочного места. Новые комплексы будут отслеживать время пребывания автомобилей на парковке, распознавать виды транспортных средств, их номера и передавать всю информацию в Пермскую дирекцию дорожного движения.
С ноября планируется старт работы первых четырёх плоскостных муниципальных парковок, расположенных в центре города. Предполагается, что целью таких парковок станет снижение спроса на парковки, расположенные вдоль проезжей части.
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