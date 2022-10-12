В Перми провели мастер-класс по монтажу оптоволоконных линий

Специалисты «Ростелекома» провели необычную по своей задумке акцию. На мастер-класс по монтажу оптоволоконных линий они пригласили студентов метеорологов. Место встречи - жилой комплекс «Погода». Работа с оптическим волокном похожа на хирургический процесс. Поэтому монтажом сетей связи занимаются только опытные специалисты. Чтобы соединить две части кабеля, понадобится несколько процедур. Сначала их сваривают, а после наносят защитный слой.Технические тонкости познаёт будущий метеоролог Вероника Пивоварова на мастер-классе.Вероника Пивоварова, студентка кафедры метеорологии: "Если сравнивать скорость интернета и скорость ветра. По шкале Бофорта скорость ветра более 50 метров в секунду — это настоящий ураган. Благодаря ему синоптики могут делать более точные и долгосрочные прогнозы погоды".Специалисты «Ростелекома» в этом году протянули высокоскоростную сеть в более чем 7 тысяч квартир в новостройках Перми. В том числе в жилой комплекс «Погода». Чтобы информационный климат здесь был благоприятным, монтировать оборудование начинают с закладки фундамента.В каждой квартире жилого комплекса изначально уже установлено оборудование от «Ростелекома», оно находится удобно — под потолком. Жителям достаточно вызвать специалиста для подключения всех видов услуг.Жителям комплекса «Погода» скоро будет доступен не столько качественный интернет от «Ростелекома», но и весь комплекс услуг по выгодной цене. Для этого специалисты советуют собрать несколько видов услуг в один пакет. В него войдут домашний и мобильный интернет, интерактивное телевидение с функцией мультискрин и 1200 минут для звонков.Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Тарифный план «Технологии выгоды» не зря получил такое название. Благодаря комплексному использованию жители Прикамья смогут существенно снизить затраты на услуги связи и интернет".В среднем экономия составит 23%. Этот пакет будет доступен для всех абонентов как постоянных, так и новых.А Вероника Пивоварова после мастер-класса знает, за счёт чего достигается высокая скорость интернета. Оказывается, информационный поток движется по кабелю толщиной не более человеческого волоса со скоростью света.