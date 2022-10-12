Груду строительного мусора на Тихом Компросе уберут до 25 ноября

Груду строительного мусора на Тихом Компросе в Перми, оставшуюся после сноса очередной многоэтажки, уберут до 25 ноября, сообщили в мэрии. Известно, что любое здание, как и человек, не молодеет. Надежда Голдобина рассказывает, что её дому по адресу Чкалова, 38 уже почти 100 лет. Но несмотря на свой возраст, здание ещё вполне себе функционирует.Надежда Голдобина: "Газ, коммуникации, вода, наверное, да. Но единственное, что стояки тоже оставляют желать лучшего".История каждого такого строения со временем заканчивается, поэтому необходимо такие дома постепенно убирать. Работы по их сносу уже ведутся. Только за 2022 год с улиц города убрали 25 аварийных домов. Среди них и многоэтажные, например, Петропавловская, 14 и Комсомольский проспект, 89. На очереди ещё и Коминтерна, 12.Перед тем как приступить к сносу, дом необходимо признать аварийным, после расселить. Ну и, конечно, окружить его забором, чтобы людям было безопасно ходить по улице, пока идут работы.А это то, что осталось от того самого дома, который начал обваливаться на глазах у прохожих в конце сентября. Снос уже завершен. Сейчас рабочим остаётся вывезти только строительный мусор.Территория на месте снесённых зданий пустовать не будет. По каждому участку будет приниматься отдельное решение. Тут могут построить и больницу, и школу или парк отдыха.Вадим Кондратов, заместитель начальника управления жилищных отношений администрации города Перми: "Использование земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов возможно под объекты социальной сферы, либо строительство новой многоквартирной жилой застройки, либо парки и скверы".Дом Надежды Голдобиной сейчас в очереди на снос. Но если есть желание, людям готовы предоставить жильё из манёвренного фонда. Нужно лишь подать заявление в управление жилищных отношений по адресу Максима Горького, 18.