Груду строительного мусора на Тихом Компросе уберут до 25 ноября

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Надежда Голдобина: "Газ, коммуникации, вода, наверное, да. Но единственное, что стояки тоже оставляют желать лучшего".
История каждого такого строения со временем заканчивается, поэтому необходимо такие дома постепенно убирать. Работы по их сносу уже ведутся. Только за 2022 год с улиц города убрали 25 аварийных домов. Среди них и многоэтажные, например, Петропавловская, 14 и Комсомольский проспект, 89. На очереди ещё и Коминтерна, 12.Перед тем как приступить к сносу, дом необходимо признать аварийным, после расселить. Ну и, конечно, окружить его забором, чтобы людям было безопасно ходить по улице, пока идут работы.
А это то, что осталось от того самого дома, который начал обваливаться на глазах у прохожих в конце сентября. Снос уже завершен. Сейчас рабочим остаётся вывезти только строительный мусор.
Территория на месте снесённых зданий пустовать не будет. По каждому участку будет приниматься отдельное решение. Тут могут построить и больницу, и школу или парк отдыха.
Вадим Кондратов, заместитель начальника управления жилищных отношений администрации города Перми: "Использование земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов возможно под объекты социальной сферы, либо строительство новой многоквартирной жилой застройки, либо парки и скверы".
Дом Надежды Голдобиной сейчас в очереди на снос. Но если есть желание, людям готовы предоставить жильё из манёвренного фонда. Нужно лишь подать заявление в управление жилищных отношений по адресу Максима Горького, 18.
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