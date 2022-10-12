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Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2023-2025 годы
Сергей Крохалев, председатель Думы Кунгурского муниципального округа: "Для муниципалитетов это очень важная информация, потому что мы должны встраиваться в общую канву".
Слушания – ежегодная и обязательная часть бюджетного процесса. Напомним, проект главного финансового документа края на следующие три года был внесен губернатором края Дмитрием Махониным в конце сентября. Уже на следующей неделе депутаты Заксобрания рассмотрят его в первом чтении с учетом интересов территорий края и их жителей. Доходы муниципалитетов на будущий год только вырастут, в среднем по расчетам Минфина на 11,2%. К тому же прогнозируется рост расходов на развитие инфраструктуры.
Екатерина Тхор, министр финансов Пермского края: "В проекте бюджета предусмотрено дальнейшее наращивание бюджета развития, а это средства на строительство новых объектов, современное высококлассное оборудование, ремонты учреждений".
Впервые в истории Прикамья общие доходы бюджета должны перевалить за 200 миллиардов рублей. Расходы - 241 миллиард.
Елена Зырянова, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету: "Наша финансовая устойчивость, уровень государственного долга и дефицита бюджета находятся сегодня на уровне нормативных показателей, и мы можем быть спокойны за то, что трехлетний бюджет обеспечит все наши обязательства".
По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, запланированные расходы полностью соответствуют приоритетным направлениям региональной политики — более 70% будет направлено на социальную сферу. Финансированием обеспечены все обязательства региона перед гражданами, часть государственных мер поддержки будет проиндексирована, дополнительное финансирование заложено на повышение зарплат работников бюджетной сферы в рамках «майских указов» президента.
Сергей Ветошкин, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике: "По всем направлениям социальной сферы, начиная с образования, продолжая здравоохранением, социальной поддержкой жителей Пермского края, идет стабильное увеличение расходных обязательств от 3 процентов до 6,5 процентов".
Начиная с 2023 года, в региональном бюджете предусмотрены средства для реализации программы «Пермский край — комфортный край», на трехлетку это почти 7 миллиардов рублей. Но работы по благоустройству повсеместно кипят уже сейчас. Пермь готовится отметить свой 300-летний юбилей, а это еще почти 5 миллиардов рублей. И это деньги, которые точно невозможно будет не заметить.
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