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Инженерные авиаклассы откроются еще в двух пермских школах
Инженерные авиаклассы созданы в четырех школах краевой столицы Пермского края – в «Инженерной школе», Техно-Школе им. Савиных, школе №76 и Школе инженерной мысли им. Соловьёва.
В процессе обучения ребята углубятся в естественно-научные дисциплины, узнают основы авиамоделирования, работу беспилотных систем, изучат технологии 3D-моделирования и печати и другое. Создание авиационных классов в школах направлено на непрерывную систему образования и подготовку кадров для авиаотрасли.
Планируется, что в 2023 году такие классы появятся еще в двух пермских школах – № 30 и №96.
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